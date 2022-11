El Partido Justicialista de Luján emitió un comunicado sobre el presupuesto 2023

Quienes odian la democracia no soportan perder, se sienten los dueños de la pelota, y cuando están perdiendo en la cancha de la política pretenden llevarse el debate y amedrentar al pueblo hablando de nada, y aparentar que están haciendo algo.

Quienes día a día denunciamos las injusticias y hechos por esclarecer, rechazamos y repudiamos todo intento del bloque Juntos x el Cambio de impedir el desarrollo de las obras que mejoran la vida de los lujanenses. Y para qué no se salgan con la suya, todxs debemos saber:

¿Por qué es importante tener un presupuesto?

El presupuesto, es como el ingreso anual de una casa, si no sabemos con cuánto dinero vamos a contar para hacer lo que tenemos que hacer, muy difícilmente podremos hacerlo. Es decir, no tener presupuesto es desordenar el proyecto de vida del pueblo.

Los que recortaron los presupuestos en todas las áreas públicas y familiares, decimos familiares, porque aumentar la presión fiscal y el endeudamiento de las familias es también una decisión política que ellos llevaron adelante.

Veamos: El presupuesto del año pasado estimó un 36%, a esto se agrega que hubo una caída del 15% de la coparticipación entre los periodos 2016-2019 y una recuperación de la coparticipación del 6,2% entre 2020-2022, usted se preguntará ¿por qué pasó esto? Pasó por la irresponsabilidad de la gestión del Vecinalismo y JxC que no hicieron el trabajo de estadísticas necesario para sostener el crecimiento. ¿Y qué tiene que ver la estadística con la coparticipación? Que sin estadística no hay aumento de la partida, y sin aumento no hay mejoras en las condiciones de, por ejemplo, la situación de los trabajadores de nuestro Hospital. El presupuesto que deben votar nuestros representantes en el Honorable Consejo Deliberante es del mismo 36% que el año anterior, y acá está la trampa discursiva, acá está lo que nadie explica nunca y que confunde al pueblo.

Tomemos los 8 mil millones del año en curso, el 36% de esos 8 mil millones son unos 2880 millones, con un aumento del doble de la recaudación de los recursos propios (unos 16 mil millones), el 36% de presupuesto del año que viene que, en porcentaje es lo mismo, un 36%, en los números concretos es el doble, es decir, unos 5760 millones.

Ahora decida usted, ¿tendremos recorte o tendremos duplicación del presupuesto en salud?

Por último, reafirmamos el enérgico repudio a quienes ya en 2021 no aprobaron el presupuesto para este 2022, sepa usted que estamos sin presupuesto actualizado, y condenados a otro intento de dejar sin presupuesto al pueblo para mejorar sus condiciones de vida.

Que el bloque de Juntos Por el Cambio le explique a los vecinos de Luján por qué van a estar comprometidas las obras, los programas y los salarios. Que vayan al Hospital a decirles “vamos a votar en contra del presupuesto porque nos parece que no es necesario que cuenten con el doble que el año pasado para cubrir las necesidades del pueblo de Luján”.

Convocamos a las organizaciones políticas y sindicales, a las asambleas barriales y a los trabajadores municipales a organizarse para que el presupuesto sea aprobado.

Publicado el lunes 28 de noviembre de 2022