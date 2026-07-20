El Parque Invernal Luján vuelve a abrir sus puertas estas vacaciones de invierno

Publicado el lunes 20 de julio de 2026

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La Municipalidad de Luján informó que, con espectáculos en vivo, juegos, actividades recreativas, feria de emprendedores y propuestas para todas las edades, el Parque San Martín será uno de los principales puntos de encuentro del receso escolar. La inauguración será el lunes 20 de julio, con entrada libre y gratuita.

Juegos, espectáculos, espacios para explorar, propuestas recreativas y muchas sorpresas formarán parte de una nueva temporada del Parque Invernal Luján, que abrirá sus puertas el lunes 20 de julio en el Parque San Martín. La propuesta podrá visitarse hasta el sábado 1° de agosto, todos los días de 12 a 18 horas.

La jornada inaugural comenzará a las 13 horas con la apertura del predio. A las 14 horas se realizará el acto oficial de inauguración y, a las 16 horas, el auditorio presentará el espectáculo «Enredados», dando inicio a una programación artística que ofrecerá funciones gratuitas todos los días.

«El Parque Invernal es uno de los espacios más esperados de las vacaciones de invierno. Nos alegra recibir una vez más a vecinos, vecinas y visitantes con una propuesta gratuita y de calidad para que disfruten de Luján durante todo el receso escolar», señaló el intendente Leonardo Boto.

Durante las dos semanas del receso, el Parque contará con múltiples propuestas para todas las edades. Entre sus principales atractivos se destacan el Campamento Aventura, donde las infancias podrán jugar, explorar y aprender a través de laberintos, puentes colgantes, redes, palestras, arquería, muro de escalada, tirolesa y un sector de destreza; RecreArte, un espacio con juegos inflables, metegol y actividades recreativas; atracciones mecánicas; feria de emprendedores y un patio gastronómico.

Además, el auditorio ofrecerá espectáculos gratuitos todos los días. La programación será la siguiente:

Semana 1 (20 al 26 de julio)

Lunes 20: 14 horas. Acto de inauguración | 16 horas. Enredados.

Martes 21: 14 horas. En tiempos de copas | 16 horas. Mundo Redondo.

Miércoles 22: 14 horas. El Salto Mortal | 16 horas. El Pinchador de Globos.

Jueves 23: 14 horas. Imaginando Vuelo | 16 horas. De la Cabeza.

Viernes 24: 14 y 16 horas. Payaso Tertulio.

Sábado 25 y domingo 26: de 14 a 17 horas. Competencia de freestyle.

Semana 2 (27 de julio al 1° de agosto)

Lunes 27: 14 horas. Imaginando Vuelo | 16 horas. De la Cabeza.

Martes 28: 14 horas. En tiempos de copas | 16 horas. Mundo Redondo.

Miércoles 29: 14 horas. El Salto Mortal | 16 horas. El Pinchador de Globos.

Jueves 30: 14 y 16 horas. El Show de los Ta Te Ti.

Viernes 31: 14 y 16 horas. Payaso Tertulio.

Sábado 1° de agosto: 15 horas. Show de K-Pop.

El Parque Invernal Luján permanecerá abierto todos los días de 12 a 18 horas en el Parque San Martín. La entrada será libre y gratuita. En caso de lluvia o de condiciones climáticas adversas, el predio permanecerá cerrado.

Publicado el lunes 20 de julio de 2026