El paro docente complicará el regreso a clases en la provincia

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Publicado el miércoles 29 de julio de 2026

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La vuelta a las aulas tras las vacaciones de invierno comenzará con un paro docente en la provincia de Buenos Aires. Los gremios bonaerenses ratificaron la medida de fuerza para el lunes 3 de agosto, por lo que el reinicio del ciclo lectivo se verá afectado en numerosos establecimientos educativos.

La protesta había sido anunciada inicialmente por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y luego fue confirmada por los sindicatos que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense.

Entre los principales reclamos figuran la reapertura de las negociaciones salariales, una mejora en el financiamiento educativo, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y mayores recursos para las escuelas públicas.

De esta manera, miles de estudiantes bonaerenses no tendrán clases en el primer día de actividades luego del receso invernal, mientras los gremios esperan una respuesta de las autoridades a sus demandas.

Publicado el miércoles 29 de julio de 2026