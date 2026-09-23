El Papa llegará a Luján por tierra y habrá cortes desde Capital

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El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, brindó este martes detalles del operativo que se desplegará durante la visita del papa León XIV y confirmó que el pontífice se trasladará por tierra desde la Ciudad de Buenos Aires hacia Luján. Entre las autoridades nacionales, provinciales y eclesiásticas estuvo él intendente de Luján Leonardo Boto.

Alonso explicó que el recorrido del Papa implicará importantes restricciones en el tránsito y anticipó que habrá cortes desde Capital y a lo largo del trayecto. “El Papa se mueve por tierra”, señaló el funcionario, al referirse al operativo previsto para los distintos puntos de la provincia.

El ministro también detalló que durante la visita al Cottolengo Don Orione, en Claypole, prevista para las 9 de la mañana, se implementará un amplio operativo de seguridad. El Papa realizará parte del recorrido en papamóvil para que los fieles puedan verlo y se instalará un espacio de gran capacidad en el Cottolengo para quienes concurran.

En el caso de Luján, Alonso explicó que la ciudad presenta una situación particular por estar atravesada por rutas nacionales y autopistas. Por ese motivo, se prevén cortes y restricciones con anticipación a la llegada del pontífice.

Una de las principales medidas será la instalación de grandes estacionamientos en localidades ubicadas a pocos kilómetros de Luján. La intención es que quienes lleguen en vehículo puedan dejar sus autos en esos puntos y continuar el trayecto a pie hacia la Basílica.

El operativo comenzará varios días antes de la misa del miércoles 11 de noviembre. Según explicó Alonso, se busca evitar que el enorme movimiento de personas y vehículos provoque un colapso en los accesos a la ciudad.

Además, el ministro confirmó que la Provincia tendrá feriado el 11 de noviembre, día en que León XIV celebrará la misa frente a la Basílica de Luján. La organización contempla también la llegada de miles de personas desde el día anterior, cuando está prevista la vigilia de jóvenes.

La expectativa oficial es que entre uno y dos millones de personas puedan llegar a Luján para participar de las actividades vinculadas con la visita del Papa, lo que demandará un operativo especial de seguridad, tránsito y asistencia.

Publicado el martes 22 de septiembre de 2026