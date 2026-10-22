El papa León XIV confirmó que visitará la Argentina

Publicado el jueves 22 de octubre de 2026

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El recorrido previsto contempla una visita a Luján.

En medio de la incertidumbre por su estado de salud, el Sumo Pontífice ratificó su llegada al país durante un encuentro con dos religiosos argentinos en el Vaticano.

La visita del papa León XIV a la Argentina volvió a generar expectativas luego de que dos religiosos de Córdoba mantuvieran un breve diálogo con él este miércoles.

Según trascendió, los fieles le expresaron que lo esperaban en su provincia y el Pontífice respondió: “Allá vamos”, una frase que reforzó las expectativas sobre su viaje al país.

La confirmación se produce en medio de las dudas que surgieron tras su reciente operación. El recorrido previsto contempla una visita a Uruguay, una estadía en la Argentina y una posterior llegada a Perú.

Publicado el jueves 22 de octubre de 2026