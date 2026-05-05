El Museo Municipal de Bellas Artes inaugura tres muestras en simultáneo

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El Municipio de Luján invita a la comunidad a la inauguración de tres muestras con distintas miradas sobre lo cotidiano, el sábado 9 de mayo a las 19 horas en el Museo Municipal de Bellas Artes Fernán Félix de Amador.



Gabriel Sainz, Paula Dalmacio y Alejandro Santos presentan obras que invitan a mirar con atención la realidad del día a día. No es lo espectacular lo que importa, sino revelar lo que está ahí, en lo cercano.



La muestra de Sainz, en la “Selección de Pinturas 2003-2026”, propone un recorrido por dos décadas de trabajo pictórico que confirma la singularidad de su mirada y la potencia poética de su universo visual.



Se trata de una serie de composiciones de tono surrealista, con sutiles toques de humor. Cada obra transporta a un mundo posible y lejano en el tiempo, con un estilo único de tonalidades sepia que combina lo cotidiano con lo fantasioso.



Sus trabajos han recibido numerosos premios y menciones y se encuentran en varias colecciones privadas de Argentina, Brasil, Chile y Colombia.



En la sala Casals se darán en simultáneo las muestras “Días Pintados”, de Dalmacio, donde la naturaleza en la obra no es una escena bucólica, sino un espacio íntimo; y “Sobremesa” de Santos, cuyo arte supera lo inmediatamente visible e invita a mirar hacia adentro.



Las tres muestras se podrán visitar con entrada libre y gratuita hasta el 31 de mayo inclusive de lunes a viernes de 9 a 17 horas, y sábados y domingos de 10 a 17.



Cabe señalar que también se encuentra vigente la muestra “Atemporal”, que reúne piezas recuperadas de Umberto Aime, hasta el 10 de mayo inclusive.



Para visitas guiadas comunicarse a la siguiente casilla de mail: bellasartes@lujan.gob.ar

Publicado el martes 5 de mayo de 2026