El Municipio y LALCEC realizarán jornadas de prevención de Cáncer Bucal

Publicado el martes 21 de abril de 2026

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Con el fin de concientizar sobre el cáncer bucal, el Municipio de Luján informó que, junto a LALCEC, realizará durante el mes de mayo controles gratuitos para prevenir a tiempo lesiones en la zona bucal.

A cargo de odontólogos profesionales que desempeñan su labor en el Municipio, la propuesta se llevará a cabo los jueves 15, 22 y 29 de mayo en la sede de LALCEC Luján (Ituzaingó 862) con turno previo. Para acceder al control se debe enviar un mensaje vía Whatsapp al 2323 541169.

Durante las jornadas, los pacientes podrán realizarse diagnósticos generales. Dichos encuentros se realizan con dos objetivos: detectar tempranamente enfermedades en curso para lograr una mejor calidad de vida, y prevenir lesiones que puedan derivar en un diagnóstico de cáncer de boca.

¿Qué es el Cáncer Bucal?

Es una enfermedad que se caracteriza por el crecimiento descontrolado de células anormales en los tejidos de la boca. Sus síntomas o signos son: llagas o heridas que no cicatrizan luego de dos semanas, dolor o molestia constante, manchas blancas o rojas en encías o mejillas.

Para prevenirlo es importante evitar el consumo de tabaco y alcohol, mantener una buena higiene oral, realizar controles y tener una dieta saludable.

Detectado en etapas tempranas, aumentan las posibilidades de cura.

Publicado el martes 21 de abril de 2026