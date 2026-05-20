El Municipio y el Consejo Escolar realizaron nuevas entregas de mobiliario escolar

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El Municipio de Luján informó que, junto al Consejo Escolar, hizo entrega de mobiliario escolar en la Escuela Primaria N° 10, Escuela Primaria N° 7 y la Escuela de Arte José “Pipo” Ferrari. La iniciativa tiene por objetivo mejorar el entorno de aprendizaje, fortalecer la infraestructura escolar, y brindar seguridad y funcionalidad en los espacios.

Las acciones representan una decisión concreta de acompañar las condiciones en las que se enseña y se aprende. El mobiliario escolar adecuado es parte fundamental de una escuela que garantiza el derecho a la educación en condiciones dignas, favoreciendo entornos más cómodos, ordenados y propicios para el aprendizaje.

“Hoy recibimos todo el mobiliario nuevo para los salones, para nuestros chicos, con toda la felicidad del mundo. Estamos muy agradecidos por que en el contexto que estamos, siempre tratan de dar una respuesta a nuestros pedidos. Agradecemos al Consejo Escolar y a la gestión municipal por habernos escuchado y haber trabajado juntos en equipo. Uno se siente acompañado, respaldado, consideramos que son acciones positivas que fortalecen la trayectoria de los estudiantes, y al confort y la labor de las autoridades educativas, docentes y no docentes”, expresaron la Vicedirectora de la Escuela N° Primaria 7, y el Director de la Escuela Primaria N° 10.

En este sentido, en respuesta a necesidades planteadas por los establecimientos educativos del distrito, se entregaron nuevas sillas y mesas que corresponden al armado de aulas completas.

Contar con espacios equipados impacta directamente en la experiencia cotidiana de estudiantes y docentes, mejora las dinámicas de enseñanza, acompaña el crecimiento de la matrícula y fortalece a las instituciones educativas como espacios de encuentro, formación y oportunidades.

La entrega de mobiliarios se realiza a fin de mejorar la infraestructura y asegurar espacios funcionales para brindar mejores aprendizajes a niños, niñas y adolescentes del distrito.

Publicado el miércoles 20 de mayo de 2026