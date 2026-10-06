El Municipio visibiliza el Día de la Salud Mental durante todo el mes

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El Municipio de Luján informó que, en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, y con el objetivo de visibilizar las problemáticas de salud mental y la importancia de su prevención, llevará adelante diversas actividades en distintos puntos del distrito durante todo el mes de octubre.

En ese sentido, la actividad central se desarrollará en la Plaza Colón el miércoles 14, de 10 a 13 horas, con una jornada abierta de visibilización sobre salud mental. Estarán presentes distintas instituciones locales dedicadas al cuidado y la prevención de salud mental que forman parte de la red de salud mental de Luján.

Esta iniciativa tiene como objetivo generar un espacio de encuentro, reflexión y participación comunitaria que promueva la visibilización de la salud mental desde una perspectiva de derechos, en consonancia con los principios rectores de la Ley Nacional N°26.657 de Salud Mental.

En ese sentido, el cronograma mensual de actividades es el siguiente:

Miércoles 7: a las 9 horas se dictará un taller con padres de alumnos de la escuela N°12 del barrio Los Laureles.

Viernes 9: Se realizarán dos talleres del proyecto “Saludablemente», en este caso denominados “La Mente en Juego”, en el 3er Encuentro Regional por los Derechos de Niños, Niñas y Adolescente en la UNLu. Se trata de un programa que propone espacios de diálogo y reflexión con jóvenes y adolescentes.

Jueves 22: a las 9.30 horas, se dictará otro taller del proyecto Saludablemente para los alumnos de 3° año de la Escuela Cardijn.

El Día Mundial de la Salud Mental se celebra cada 10 de octubre, para concientizar sobre los problemas de salud mental en todo el mundo y reducir el estigma. Además, para garantizar el acceso equitativo a la atención y tratamientos adecuados, y apoyar a las personas con problemas de salud mental y a sus familias.

Publicado el martes 6 de octubre de 2026