El Municipio refuerza la Campaña de Prevención contra el Dengue

Ante la llegada de las altas temperaturas y el aumento de la humedad, el Municipio de Luján informó que continúa impulsando la Campaña de Prevención contra el Dengue, Zika y Chikungunya, enfermedades virales transmitidas por la picadura del mosquito Aedes aegypti.

En este sentido, la medida más importante para evitar la proliferación del mosquito es eliminar todos los posibles criaderos, es decir, recipientes u objetos que acumulen agua tanto en el interior de los hogares como en sus alrededores.

Muchos de estos elementos suelen encontrarse en desuso, como latas, botellas, neumáticos viejos, trozos de plástico o lona, bidones cortados, entre otros, por lo que se recomienda desecharlos para reducir el riesgo de reproducción del mosquito.

En aquellos casos en que no sea posible retirarlos, es fundamental impedir la acumulación de agua mediante acciones simples como darlos vuelta, vaciarlos, limpiarlos y desinfectarlos con frecuencia.

Asimismo, se recuerda la importancia de mantener patios y jardines limpios, ordenados y desmalezados, como parte de las medidas preventivas esenciales para cuidar la salud de toda la comunidad.

Por último, se debe evitar las picaduras de mosquitos utilizando repelente, tabletas y espirales en exteriores, y ropa clara de mangas largas. Para continuar fortaleciendo las acciones mencionadas, en espacios como ventanas o puertas, se pueden colocar mosquiteros.

Ante la presencia de síntomas como fiebre elevada, náuseas o vómitos, sarpullido, erupción en la piel, dolor de cabeza, abdominal, muscular y detrás de los ojos, es importante beber abundante agua, no automedicarse y acudir al centro de salud más cercano al domicilio.

Cabe destacar que en el marco del “Plan Provincial de prevención y acción frente al dengue” sigue en vigencia la campaña de vacunación para aquellas personas que no hayan sido contagiadas con el virus entre 15 y 59 años.

Para recibir la dosis de forma gratuita, deberán acercarse al Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) más cercano.