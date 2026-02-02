El Municipio realizó una nueva propuesta salarial a los gremios y será puesta a consideracion de los trabajadores

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Este lunes por la tarde se desarrolló en la Municipalidad de Luján una nueva reunión de la mesa paritaria entre funcionarios del Ejecutivo local y representantes de los gremios municipales.

El encuentro, que comenzó alrededor de las 15 horas, tuvo como objetivo continuar las negociaciones salariales correspondientes al año 2026, luego de que los sindicatos rechazaran la primera oferta presentada por la parte empleadora.

En esta oportunidad, el Municipio acercó una segunda propuesta que contempla un aumento total acumulado del 13 por ciento para el primer semestre del año. El esquema ofrecido establece incrementos mensuales del 2 por ciento para los meses de enero a mayo y un 2,35 por ciento en junio, alcanzando así el porcentaje global planteado.

Del lado del Ejecutivo participaron el secretario de Economía y Finanzas, Leonardo Santos; la subsecretaria del área, María Florencia Arraigada; el secretario de Gobierno, Silvio Martini; y el director de Recursos Humanos, Juan José Araya, entre otros funcionarios.

Por la parte gremial estuvieron presentes representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), del Sindicato de Trabajadores Municipales y del Sindicato de Empleados Municipales.

Tras analizar la nueva oferta, los sindicatos resolvieron trasladarla a consulta de las bases. Durante las próximas horas y días, cada organización pondrá la propuesta a consideración de los trabajadores de las distintas dependencias para definir su aceptación o rechazo.

Según se informó, se fijó una nueva reunión para el miércoles 4 de febrero, donde se conocerá la postura definitiva de los gremios y se determinarán los pasos a seguir en la negociación. Todo indicaría que el aumento será aprobado y dado a conocer entre jueves y viernes.

Publicado el lunes 2 de febrero de 2026