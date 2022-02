El Municipio realiza obras de mejoramiento en jardines y escuelas del distrito

El Municipio de Luján informó que, en coordinación con el Consejo Escolar, lleva adelante diversas obras de mejoramiento en jardines y escuelas del distrito, de cara al próximo ciclo lectivo.

En este sentido, actualmente se encuentran en ejecución 11 obras, con una inversión estimada superior a los 140 millones de pesos, con el objetivo de brindarles a los niños y jóvenes un espacio de aprendizaje seguro, habitable y funcional.

Las obras en marcha son las siguientes:

-Escuela Primaria Nº 24, de Pueblo Nuevo: Reparación de cubierta.

-Centro de Educación Física Nº 73, de Jáuregui: Reparación de cubierta y refacciones integrales.

-Escuela Primaria Nº 2: Nueva instalación eléctrica.

-Escuela Especial Nº 501: Nueva instalación eléctrica.

-Escuela de Arte de Luján: Refacciones integrales -incluyendo cambio de pisos, cielorrasos, nueva instalación eléctrica, reparaciones en aulas y sanitarios, y puesta en valor de la fachada.

-Escuela Secundaria Nº 7 (Comercial): Construcción de nueva cubierta y construcción de nuevos sanitarios -en una segunda etapa se ejecutará una nueva instalación eléctrica-.

-Escuela Secundaria Nº 12 / Escuela Primaria Nº 32, de Lezica y Torrezuri: Refacciones integrales -incluyendo la construcción de nuevos sanitarios y pintura general del edificio-.

-Escuela Primaria Nº 9, de Open Door: Refacciones generales -incluyendo recambio de cubierta, reparación de sanitarios y nueva instalación eléctrica-.

-Centro Educativo Complementario Nº 801, de Olivera: Construcción de nuevos sanitarios, construcción de una nueva aula, nueva bajada de agua y otras refacciones.

-Escuela Normal: Nueva instalación eléctrica.

-Jardín Nº 924: Refacciones integrales -incluyendo nueva bajada de agua y reparación de sanitarios, cielorraso e impermeabilización de cubierta-.

«Seguimos trabajando con mucha fuerza en los edificios escolares de Luján para garantizar la seguridad y el bienestar de los alumnos, pero también del personal docente, auxiliares y la comunidad educativa en su conjunto. Hemos aprovechado los meses en los que la pandemia no nos permitió la presencialidad para avanzar con diversas obras estructurales que no podían esperar, con el objetivo de que en el próximo ciclo lectivo no haya ninguna institución con riesgo de inicio y que nuestros niños y adolescentes puedan retornar a las aulas”, valoró la Presidenta del Consejo Escolar, Carla Lencioni.

Las obras se ejecutan en el marco del Programa Escuelas a la Obra, a partir de una planificación integral que prioriza las obras de las comunidades educativas que poseen falta de vacantes disponibles y superpoblación escolar, y establecimientos que necesitan adecuar sus instalaciones para llevar adelante sus proyectos educativos.

Los trabajos apuntan principalmente a la reconstrucción de techos, sanitarios, instalaciones eléctricas, de gas, y agua potable, como también trabajos de pintura y reparaciones estructurales.

Por otra parte, a través del Fondo Educativo, se están realizando limpieza de tanques de agua y pruebas bromatológicas en todos los edificios escolares del distrito, con el objetivo de garantizar la calidad del suministro en el retorno a las aulas.

“Durante estos dos años nos hemos abocado a saldar deudas históricas que teníamos en materia de mantenimiento de edificios escolares. A partir de este año vamos a lanzar una serie de obras muy importantes para seguir poniendo en valor las escuelas y jardines de Luján, pero también para generar nuevos espacios de aprendizaje que acompañen las necesidades de escolaridad del distrito. Entendemos la educación como una inversión y tratamos de demostrarlo con hechos concretos”, completó Lencioni.

Publicado el lunes 7 de febrero de 2022