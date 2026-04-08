El Municipio realiza la reconversión de las farolas de la recova

Publicado el miércoles 8 de abril de 2026

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El Municipio de Luján informó que, con el fin de continuar con la puesta en valor de lugares históricos, lleva a cabo la reconversión de las farolas de la recova con la incorporación de lámparas que simulan pequeñas llamas para que iluminen, acompañen e inspiren a cada persona que circule por esa zona.

La intervención se realizará por etapas. En una primera instancia, se cambiaron 88 faroles que se encuentran ubicados entre las calles Lavalle y 25 de Mayo.

Las tareas incluyen el retiro de vidrios o acrílicos completos, lijado y pintura de color negro de toda la farola, recambio de portalámparas y cable de alimentación,cambiode lámpara por estilo llama-cálida, y la reposición de vidrios superiores.

En las próximas semanas, se avanzará con el resto de las farolas hasta culminar con el proyecto.

Con esta iniciativa, el Municipio de Luján jerarquiza y pone en valor espacios públicos e históricos del distrito, promoviendo su preservación, fortaleciendo el patrimonio local y el disfrute por parte de la comunidad.

Publicado el miércoles 8 de abril de 2026