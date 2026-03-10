El Municipio presenta un ciclo de videos sobre la historia de la ciudad

Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

En el camino hacia sus 400 años, Luján reafirma el enorme legado cultural, histórico y espiritual que la distingue dentro de la provincia de Buenos Aires. Desde aquel milagro fundante que marcó su identidad, la ciudad fue escenario de numerosos hitos históricos: el primer camino internacional, el primer movimiento gremial, el primer cabildo, la primera escuela y el primer hallazgo paleontológico, entre muchos otros.

En este contexto, el Municipio de Luján impulsa “Luján, Ciudad Pionera”, un nuevo ciclo de videos pensado para acercar a las nuevas generaciones el patrimonio histórico de la ciudad y generar un material audiovisual que preserve y resignifique el orgullo lujanense.

El primer capítulo del ciclo está dedicado a un hecho poco conocido pero fundamental: la construcción del primer puente de la provincia de Buenos Aires, que estuvo ubicado en Luján.

En 1756, el rey de España Fernando VI aprobó la construcción de un puente sobre el río Luján, una obra clave para la circulación en el territorio. La estructura se encontraba a pocos metros río abajo de la actual intersección de la calle Dr. Muñiz con el río Luján. Se trataba de un puente de madera, muy utilizado por su ubicación estratégica, cuyos accesos se cerraban con cadenas al atardecer y se abrían nuevamente al amanecer.

Por este punto estratégico pasaba el Camino Real, una de las principales rutas del período colonial. Incluso en 1833 lo atravesó en su carreta el naturalista Charles Darwin, quien viajaba desde Buenos Aires y dejó constancia del cruce en su diario.

Con el paso del tiempo, las crecidas del río provocaron reiterados daños en la estructura, lo que obligaba a reconstruirlo periódicamente. En 1855 fue reemplazado por otro puente similar en la actual calle Ituzaingó. Más tarde, en 1888, se reconstruyó nuevamente en su ubicación original, hasta que finalmente en 1929 fue sustituido por el puente de hormigón que existe en la actualidad.

Con “Luján, Ciudad Pionera”, el Municipio busca poner en valor historias que forman parte del patrimonio colectivo de la ciudad y que permiten comprender el papel clave que Luján tuvo en la construcción de la historia argentina.

El primer capítulo del ciclo ya se encuentra disponible en el link https://www.instagram.com/reels/DVozquHEc9X/

Publicado el martes 10 de marzo de 2026