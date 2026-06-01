El Municipio lanza una nueva y renovada página web oficial

Publicado el lunes 1 de junio de 2026

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Con el objetivo de brindar mejores servicios y navegabilidad a todos los usuarios, el Municipio de Luján informó a la comunidad que dispone de una nueva página web.

La nueva plataforma puede visitarse ingresando a www.lujan.gob.ar y presenta un diseño más moderno, dinámico e intuitivo, pensado para brindar una navegación rápida y accesible desde cualquier dispositivo.

Desde la página principal, los usuarios podrán acceder de manera rápida a los servicios más utilizados, como la comunicación con el Centro de Atención al Vecino (CAV), la gestión de trámites, la solicitud de turnos para Licencias de Conducir, el acceso a información de Transparencia Fiscal, consultas sobre tasas municipales, servicios de Salud y Protección Animal, ubicación de Puntos Verdes y herramientas vinculadas al sistema de seguridad Luján Alerta 24, entre otros.

Asimismo, el portal reúne información institucional y de interés para la comunidad, incluyendo noticias, servicios municipales, organigrama de gobierno, oportunidades de empleo, propuestas culturales, actividades deportivas y distintos programas que lleva adelante el Municipio.

Cabe destacar que la nueva página web, creada y diseñada por el Municipio de Luján, cumple con las Pautas WCAG 2.0 las cuales establecen que el contenido sea accesible para todas las personas, con o sin discapacidad, incluyendo a personas que puedan acceder utilizando diversos productos de apoyo (visuales, auditivos, motrices u otros).

Es sumamente importante desarrollar aspectos prácticos que ayuden a evaluar y mejorar los sitios oficiales.

Con esta iniciativa, el Municipio pretende modernizar su comunicación, facilitar trámites a los ciudadanos y adaptarse a las nuevas tecnologías.

Publicado el lunes 1 de junio de 2026