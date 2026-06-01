Lunes 1 de junio de 2026
→ Ver pronóstico

  • 11°C
  • H: 87%
  • P: 1027
  • V: Este Sedeste

El Municipio lanza una nueva y renovada página web oficial

Servicios

Una plataforma más moderna.



Publicado el lunes 1 de junio de 2026

Con el objetivo de brindar mejores servicios y navegabilidad a todos los usuarios, el Municipio de Luján informó a la comunidad que dispone de una nueva página web.

La nueva plataforma puede visitarse ingresando a www.lujan.gob.ar y presenta un diseño más moderno, dinámico e intuitivo, pensado para brindar una navegación rápida y accesible desde cualquier dispositivo.

Desde la página principal, los usuarios podrán acceder de manera rápida a los servicios más utilizados, como la comunicación con el Centro de Atención al Vecino (CAV), la gestión de trámites, la solicitud de turnos para Licencias de Conducir, el acceso a información de Transparencia Fiscal, consultas sobre tasas municipales, servicios de Salud y Protección Animal, ubicación de Puntos Verdes y herramientas vinculadas al sistema de seguridad Luján Alerta 24, entre otros.

Asimismo, el portal reúne información institucional y de interés para la comunidad, incluyendo noticias, servicios municipales, organigrama de gobierno, oportunidades de empleo, propuestas culturales, actividades deportivas y distintos programas que lleva adelante el Municipio.

Cabe destacar que la nueva página web, creada y diseñada por el Municipio de Luján, cumple con las Pautas WCAG 2.0 las cuales establecen que el contenido sea accesible para todas las personas, con o sin discapacidad, incluyendo a personas que puedan acceder utilizando diversos productos de apoyo (visuales, auditivos, motrices u otros).

Es sumamente importante desarrollar aspectos prácticos que ayuden a evaluar y mejorar los sitios oficiales.

Con esta iniciativa, el Municipio pretende modernizar su comunicación, facilitar trámites a los ciudadanos y adaptarse a las nuevas tecnologías.

Publicado el lunes 1 de junio de 2026

Lujan en linea se reserva el derecho de anular los comentarios que incluyan contenido ofensivo, inapropiado o sin la verdadera identidad del usuario. Este sitio no es reponsable de los contenidos vertidos en el espacio de comentarios. Este espacio está ideado para comentar sobre el tema de cada nota. Comentarios sobre otras temáticas podrán ser eliminados.