El Municipio intensifica los trabajos en el Arroyo Gutiérrez ante la llegada de El Niño

Entre los principales trabajos desarrollados se incluyen la limpieza y perfilado de cunetas, y el retiro de sedimentos acumulados para restituir la capacidad de drenaje del canal.

También, para permitir el paso de mayores volúmenes de agua provocados por las posibles lluvias extraordinarias, se ejecutó el ensanchamiento del cauce, además de eliminar la maleza y troncos que frenan el flujo de agua y generan taponamientos.

Dichas tareas avanzaron desde la desembocadura hacia la cabecera, para asegurar que el agua descienda sin encontrar trabas en su recorrido.

De esta forma, el Municipio continúa trabajando para fortalecer y mejorar la infraestructura hídrica ante la llegada de El Niño, un evento climático natural que ocurre cuando las aguas superficiales del océano Pacífico tropical central y oriental se calientan más de lo normal, generando lluvias intensas.