El Municipio intensifica los trabajos en el Arroyo Gutiérrez ante la llegada de El Niño
mantenimiento y escurrimiento
Tareas avanzadas.
Publicado el martes 15 de septiembre de 2026
Con el propósito de preparar la infraestructura hídrica del Arroyo Gutiérrez ante la llegada de la corriente “El Niño”, el Municipio de Luján llevó a cabo distintas intervenciones de mantenimiento y escurrimiento para reducir el riesgo de desbordes e inundaciones en la zona.
Publicado el martes 15 de septiembre de 2026