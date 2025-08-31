El Municipio informa las nuevas fechas de la Campaña de Vacunación Antirrábica

El Municipio de Luján informó que continúa impulsando en el mes de septiembre la Campaña de Vacunación gratuita en distintos barrios del distrito.

La iniciativa se desarrollará de 10 a 12 horas, a través del siguiente cronograma:

Martes 2 de septiembre: en el barrio Hosteria Norte (El Zorzal y La Brasita).

Jueves 4 de septiembre: en la Sociedad de Fomento del barrio Hosteria Sur (El Picaflor 1250).

Martes 9 de septiembre: en la Sociedad de Fomento del barrio Clotilde (Río Huemul 309).

Jueves 11 de septiembre: en la Sociedad de Fomento del barrio Ameghino (Tucumán entre José Ingenieros y Rojas).

Martes 16 de septiembre: en el barrio La Blanqueada (Colectora y Calle 139).

Jueves 18 de septiembre: en la Sociedad de Fomento del barrio Villa del Parque (Jujuy 1755).

Martes 23 de septiembre: en la Sociedad de Fomento del barrio Sarmiento (El Cimarrón 342).

Jueves 25 de septiembre: en la Sociedad de Fomento del barrio El Trebol (Seijo 1017).

Martes 30 de septiembre: en la Sociedad de Fomento del barrio Lannuse (Dr. Luppi 1546).

Es necesario asistir con los elementos de seguridad correspondientes para cada mascota, tales como collar, correa y bozal en el caso de los caninos, así como bolsa de red o jaula de transporte para gatos y hurones.

Cabe destacar que las fechas están sujetas a modificaciones debido a las condiciones climáticas.