El Municipio incorporó nuevas luminarias en plazas

Publicado el lunes 23 de febrero de 2026

Con el objetivo de proporcionar una fuente de luz altamente eficiente, duradera y sostenible, así como también fortalecer la seguridad de la comunidad, el Municipio de Luján sumó nuevas luminarias en diferentes plazas del distrito.

Las tareas contemplaron una columna central con cuatro luminarias cada una y se llevaron a cabo en los siguientes espacios públicos:

-Plaza del barrio Lanusse

-Plaza del barrio San Juan de Dios

-Plaza Encuentro de la localidad de Jáuregui

-Plaza del barrio Los Alamos

-Plaza Encuentro de la localidad de Olivera

-Plaza 12 de Abril

-Plaza del barrio Elli

-Plaza del barrio Luna

-Plaza del barrio Gallitos

-Plaza del barrio Las acacias

-Plaza del barrio La Martina

Por otra parte, en el Parque Las Heras se llevó a cabo el reacondicionamiento a LED cálido, por lo que actualmente se encuentra con 27 nuevas luminarias.

De esta manera, el Municipio de Luján reafirma el compromiso de la gestión con el fortalecimiento de la seguridad y el cuidado de los espacios públicos, promoviendo entornos más seguros, ordenados y accesibles para la comunidad

