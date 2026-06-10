Impulsan una instancia participativa para actualizar la estrategia de desarrollo de Carlos Keen

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El Municipio de Luján informó que pondrá en marcha una nueva etapa participativa para actualizar, validar y fortalecer la estrategia de desarrollo de Carlos Keen. La iniciativa busca incorporar los aportes de vecinos, comerciantes, emprendedores, instituciones y distintos actores de la comunidad con el objetivo de consolidar una visión compartida para el crecimiento de la localidad.

Como primera instancia del proceso, se habilitará un formulario online para que todas las personas interesadas puedan realizar aportes, expresar inquietudes y acercar propuestas vinculadas al futuro de Carlos Keen. El mismo ya se encuentra disponible en participa.lujan.gob.ar

La información relevada permitirá complementar el trabajo técnico realizado hasta el momento y sumar nuevas perspectivas al diagnóstico y a la definición de prioridades.

La metodología contempla el análisis de antecedentes, información territorial y aportes ciudadanos, combinando herramientas de participación digital con espacios presenciales de intercambio. A través de este proceso se buscará validar los principales desafíos y oportunidades de la localidad, identificar consensos y fortalecer los lineamientos estratégicos que orientarán las acciones de mejora.

La propuesta se estructura en torno a tres grandes ejes. El primero está vinculado a la consolidación de Carlos Keen como un polo gastronómico y turístico con identidad rural, promoviendo el desarrollo económico local y la preservación de su patrimonio cultural. El segundo plantea avanzar en un marco regulatorio claro y en infraestructura adecuada para acompañar el crecimiento de manera sostenible. El tercero apunta a fortalecer la convivencia y el equilibrio entre los distintos actores de la comunidad, favoreciendo acuerdos que permitan armonizar las actividades turísticas, comerciales, residenciales e industriales.

Una vez concluida la etapa participativa, los aportes serán sistematizados y analizados junto a los equipos técnicos municipales para actualizar la estrategia de desarrollo local. El proceso finalizará con la presentación de una versión consolidada del proyecto, que recogerá los consensos alcanzados y establecerá una hoja de ruta para el desarrollo de Carlos Keen en los próximos años.

El proceso contará con el acompañamiento de la Red de Innovación Local (RIL), una organización especializada en el fortalecimiento de gobiernos locales, que brindará apoyo metodológico y facilitará las distintas instancias de participación previstas en el desarrollo de la estrategia.

Publicado el miércoles 10 de junio de 2026