El Municipio impulsa un nuevo plan de alivio fiscal para comercios, industrias y clubes

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El Municipio de Luján envió al Honorable Concejo Deliberante un nuevo proyecto de ordenanza para implementar una política de alivio fiscal destinada a acompañar a comercios, industrias, emprendimientos y clubes de barrio afectados por la situación económica.

Se trata de la segunda iniciativa de estas características elevada durante el presente año, con el objetivo de sostener la actividad económica local, preservar fuentes de trabajo y fomentar nuevas inversiones en el distrito.

La propuesta contempla beneficios y exenciones en distintas tasas y derechos municipales para pequeños comercios y actividades productivas que atraviesan dificultades derivadas del contexto económico general. Además, prevé incentivos para quienes inicien nuevas actividades económicas o tramiten habilitaciones comerciales durante el año 2026, promoviendo el desarrollo y fortalecimiento del entramado productivo local.

En este sentido, desde el área de Ingresos Públicos se señaló que “resulta imprescindible brindar apoyo a aquellos contribuyentes que se vean negativamente afectados por la situación económica general”, al tiempo que se advirtió sobre “las grandes dificultades en los pequeños comercios” generadas por la caída de la actividad y el aumento de costos fijos.

La iniciativa también incorpora beneficios para clubes de barrio del Partido de Luján, reconociendo el rol social, deportivo y comunitario que cumplen en cada localidad. De esta manera, el Municipio busca acompañar a instituciones fundamentales para la vida cotidiana de vecinos y vecinas, al tiempo que sostiene una política tributaria orientada a aliviar la carga sobre los sectores más afectados.

El nuevo esquema retoma antecedentes impulsados por el Municipio desde el 2024, cuando se aprobó el primer plan extraordinario de alivio fiscal que otorgó exenciones para distintos sectores económicos y eliminó costos de habilitación para nuevos comercios.

Publicado el jueves 14 de mayo de 2026