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El Municipio entregó 8 sillas de ruedas para residentes del Hogar Granja Padre Varela 

Protección integral

Para personas mayores.



Publicado el lunes 17 de agosto de 2026

Con el objetivo de continuar fortaleciendo el cuidado y la protección integral de las personas mayores, el Municipio de Luján entregó ocho sillas de ruedas a residentes del Hogar Granja Padre Varela.

La entrega permitirá mejorar la movilidad, autonomía y calidad de vida de ocho personas que residen en la institución.

“Gracias a esta medida, ocho personas pudieron mejorar su calidad de vida. Después de dos años de espera para que PAMI entregase las sillas de ruedas, finalmente el Municipio decidió adquirirlas y dar una respuesta concreta a esta necesidad. Esto les permitirá a los residentes desenvolverse con mayor autonomía y también contribuirá a mejorar su bienestar y estado de ánimo”, destacó el Secretario de Salud, Esteban Strambi.

Las personas mayores constituyen una población prioritaria para el Municipio de Luján, que trabaja para garantizar su bienestar y acompañar sus necesidades.

Publicado el lunes 17 de agosto de 2026

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