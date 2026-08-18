El Municipio entregó 8 sillas de ruedas para residentes del Hogar Granja Padre Varela
Protección integral
Para personas mayores.
Con el objetivo de continuar fortaleciendo el cuidado y la protección integral de las personas mayores, el Municipio de Luján entregó ocho sillas de ruedas a residentes del Hogar Granja Padre Varela.
La entrega permitirá mejorar la movilidad, autonomía y calidad de vida de ocho personas que residen en la institución.
“Gracias a esta medida, ocho personas pudieron mejorar su calidad de vida. Después de dos años de espera para que PAMI entregase las sillas de ruedas, finalmente el Municipio decidió adquirirlas y dar una respuesta concreta a esta necesidad. Esto les permitirá a los residentes desenvolverse con mayor autonomía y también contribuirá a mejorar su bienestar y estado de ánimo”, destacó el Secretario de Salud, Esteban Strambi.
Las personas mayores constituyen una población prioritaria para el Municipio de Luján, que trabaja para garantizar su bienestar y acompañar sus necesidades.
Publicado el lunes 17 de agosto de 2026