El Municipio emitió un «informe de situación»

El Municipio publicó en las últimas horas un, según sus datos, «informe de situación».

Se trata del primero de una serie de tres. Tras 90 días presentarán otro denominado «El trabajo» y a los 180 días de gestión el tercero bajo el nombre de «El resulrado».

EL PRIMER INFORME

Economía y Finanzas

Al 31 de diciembre de 2019, el Municipio tiene una deuda

proyectada en $469.000.000 (Cuatrocientos Sesenta y Nueve Millones de Pesos).

Esta deuda financiera es generada principalmente por

un desbalance en el flujo de caja de la tesorería municipal, que se produce mes a mes y hoy asciende a los $55.234.801 (Cincuenta y Cinco Millones Doscientos Treinta y Cuatro Mil Ochocientos Un Pesos). Esto le genera al Municipio una erogación cercana a los

$850.000 (Ochocientos Cincuenta Mil Pesos) mensuales en concepto de intereses.

Respecto de la Coparticipación Provincial, la Municipalidad

de Luján perdió incidencia sobre la masa coparticipable debido a malas gestiones de la información y a deficiencias en el área de Salud y Economía de la comuna. Lo enunciado fue variando de la siguiente forma: año 2016: 0,81%; año 2017: 0,90%; año 2018: 0,82%;

año 2019: 0,78%. La proyección para el 2020 es mala: el porcentaje será aún menor que los años anteriores; se encontrará en 0,64% aproximadamente, debido a errores y graves negligencias de la gestión anterior.

Desarrollo Humano

Recibimos un Municipio sin respuesta ante una realidad

social acuciante.

A la hora del traspaso, la gestión anterior no entregó

la mercadería correspondiente al mes de diciembre, que presta asistencia a 50 comedores.

A partir de septiembre de 2019, se dejaron de entregar

viandas a personas en situación de calle.

El Municipio interrumpió el traslado de personas en situación

de pobreza estructural a hospitales de mayor complejidad, tanto utilizando vehículos municipales como facilitando el sistema de carga de Tarjeta SUBE.

La Casa de Abrigo no existe formalmente dentro de la

estructura municipal. En el presupuesto en curso tiene destinado un monto de solo $10.000 (Diez Mil Pesos) mensuales, una institución en la que viven en forma permanente entre 10 y 15 niños y adolescentes. Los niños no podían jugar en el predio debido a desbordes

sanitarios constantes y a falta de manteniendo por parte del área municipal. Señalaron que desde febrero de 2019 no se cortaba el pasto y que los trabajadores buscaban realizarlo por sus propios medios.

En el área de Deportes se encontró un faltante de materiales

y elementos deportivos por un valor aproximado de $100.000 (Cien Mil Pesos).

Respecto del área de Género, en la anterior gestión,

solo se asistieron casos de violencia familiar, quedando desatendidos otros tipos de violencia de género.

Salud

Hospital

Existe una enorme deficiencia edilicia: falta de sectorización,

falta de capacidad y difícil circulación. Los consultorios son insuficientes.

Con respecto al equipamiento, no se encuentra operativo

el tomógrafo: se mantiene una deuda con la empresa de mantenimiento, y no resulta claro si es viable repararlo.

En el laboratorio no hubo mejoras debido a una deuda

millonaria con la empresa propietaria de los equipos. Tampoco se invirtió en optimizar la estructura del laboratorio y hemoterapia.

Sobre los residuos patogénicos: no eran retirados del

depósito del Hospital por falta de pago de más de $1.000.000 (Un Millón de Pesos) a la empresa, y la consecuencia fue la acumulación de residuos.

Sobre Bromatología: a nivel edilicio, es bastante deficiente.

Lo mismo puede decirse de los insumos, el stock, expedientes pendientes, vehículos e inventarios.

Cabe añadir que se recibieron tres ambulancias del SAME

con escaso equipamiento, y que dos de ellas no funcionan adecuadamente.

Obras Públicas, Servicios E Infraestructura

Obras

Hay una marcada subejecución de los recursos en las obras,

habiendo un gran número de proyectos que no alcanzan el 50% de ejecución y una cantidad considerable que no alcanza ni siquiera el 25% de ejecución. Hay unos 75 proyectos de obra sin iniciar, a pesar de haber sido presupuestados en varios casos.

Maquinaria

La flota de maquinaria vial, así como los vehículos y

maquinarias de espacios verdes y tareas generales están en funcionamiento solo en un 50%.

La mayoría de los demás vehículos ingresaron a reparación

al comienzo de la nueva gestión, y se espera que estén operativos en los próximos meses.

Delegaciones

Se observan un mal estado edilicio en general; importantes

roturas en techos; sanitarios que funcionan mal; falta de seguridad; mal aspecto, como paredes descascaradas, ventanas y persianas rotas, puertas de chapa picadas, numerosos azulejos faltantes, revoques caídos, humedad, galpones sin contrapiso, montículos

de tierra y escombros; y falta de insumos. En las salas de espera hay techos sin cielorraso y la instalaciones eléctricas se encuentran descubiertas, sin protección. Si bien cuentan con maquinarias, vehículos y herramientas, en su gran mayoría están en mal

estado.

Seguridad

Solo cuatro cámaras de las 187 que actualmente funcionan

en el COM leen patentes. Además, solo hay tres trabajadores para supervisar todas las cámaras.

El Municipio no posee ni articula con otras instituciones

acceso a estadísticas relacionadas a delitos.

Respecto de los vehículos secuestrados por contravenciones

y faltas graves: las motos secuestradas hacen colapsar los depósitos del Taller 1 y de las dependencias de la calle Belgrano y Las Heras, lugar donde además se observa un importante problema edilicio, principalmente en toda la instalación eléctrica.

Producción y Turismo

En líneas generales, existen problemas edilicios para

la organización y la coordinación eficiente entre los funcionarios y el personal de las dependencias.

Se mantiene una situación de concesiones vencidas desde

hace años, pésima calidad de infraestructura y una escasa vinculación estratégica de la Municipalidad con el sector turístico.

La calidad de la oferta turística del distrito se ha

degradado notablemente en los últimos años, siendo uno de los primeros desafíos dotar de competitividad al sector.

El Instituto Municipal Superior de Educación y Tecnología

“Dr. Emilio Fermín Mignone” sufrió en 2018 un recorte en la subvención del 50%, lo que demuestra un claro atropello a una institución que presta servicios educativos desde el año 1987 y que es un ejemplo regional de desarrollo de la educación terciaria de

calidad por parte de un estado municipal.

Administración

Procesos, recursos y objetivos

En esta área, el principal problema de la gestión anterior

fue la nula coordinación entre los distintos ejes del ejecutivo municipal, sumada a una importante desconexión entre el Intendente y los Secretarios y funcionarios de cada una de las áreas, todo lo que hizo que las soluciones a las demandas y la correcta implementación

de los planes de gestión queden en la intrascendencia o directamente en su imposibilidad de ejecución.

Se observa que los proyectos y decisiones del ejecutivo

devienen en meses de burocracia e infinidad de instancias que hacen imposible su seguimiento y realización. Esto se debe principalmente a una escasa o nula digitalización de los procesos administrativos.

Publicado el lunes 30 de diciembre de 2019