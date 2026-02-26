El Municipio de Luján incorpora siete nuevas patrullas

Publicado el jueves 26 de febrero de 2026

El Municipio informó que adquirió siete camionetas Amarok destinadas a la Policía Bonaerense, a través del Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, para el Comando de Patrullas de Luján.

Durante la última visita del gobernador Axel Kicillof, el Ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, realizó la entrega de cuatro de estas unidades al intendente Leonardo Boto. En los próximos días se completará la incorporación de las tres restantes, lo que permitirá renovar móviles deteriorados por el uso y los años de servicio.

Las nuevas camionetas ya se encuentran circulando por la ciudad, barrios y localidades del distrito, fortaleciendo la prevención del delito y mejorando la capacidad de respuesta ante emergencias.

Esta incorporación forma parte del plan integral de seguridad “Luján Alerta 24”, que impulsa la modernización tecnológica, el trabajo multiagencia y la suma de recursos para seguir cuidando a la comunidad.

Más y mejores móviles en la calle significan mayor presencia, prevención y protección para los lujanenses.

