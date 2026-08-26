El Municipio de Luján homenajeó a las Sociedades de Fomento

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Con un encuentro realizado en CEMJUPEL, el Municipio de Luján conmemoró el Día del Fomentista, un festejo destinado a reconocer y homenajear el compromiso y el importante trabajo que llevan adelante las Sociedades de Fomento en cada barrio, promoviendo los derechos de la comunidad y una mejor calidad de vida para los vecinos y vecinas.



“Las Sociedades de Fomento tienen un vínculo muy cercano con los vecinos y con cada barrio, y realizan un trabajo permanente para acompañar a la comunidad. Son quienes conocen de primera mano sus preocupaciones y necesidades y nos acercan esas demandas. Por eso, queremos poner en valor y reconocer ese compromiso cotidiano, que contribuye a mejorar la calidad de vida de cada lujanense”, destacó el Intendente Leonardo Boto.



La celebración, que conmemoró el 36° Aniversario del Día del Fomentista Lujanense, reunió a 44 Sociedades de Fomento inscriptas en el registro municipal de asociaciones.



El agasajo contó con la entrega de Reconocimientos a cada Comisión Directiva, seguido de una cena y finalizando con un show musical.



La ciudad de Luján elige festejar el Día del Fomentista cada 15 de agosto desde el año 1990, con el objetivo de conmemorar el trabajo y la solidaridad de los dirigentes barriales y las sociedades de fomento.

Publicado el miércoles 26 de agosto de 2026