Miércoles 26 de agosto de 2026
→ Ver pronóstico

  • 13°C
  • H: 81%
  • P: 1006
  • V: Sudeste

El Municipio de Luján homenajeó a las Sociedades de Fomento

En Cemjupel.



Publicado el miércoles 26 de agosto de 2026



Con un encuentro realizado en CEMJUPEL, el Municipio de Luján conmemoró el Día del Fomentista, un festejo destinado a reconocer y homenajear el compromiso y el importante trabajo que llevan adelante las Sociedades de Fomento en cada barrio, promoviendo los derechos de la comunidad y una mejor calidad de vida para los vecinos y vecinas.

“Las Sociedades de Fomento tienen un vínculo muy cercano con los vecinos y con cada barrio, y realizan un trabajo permanente para acompañar a la comunidad. Son quienes conocen de primera mano sus preocupaciones y necesidades y nos acercan esas demandas. Por eso, queremos poner en valor y reconocer ese compromiso cotidiano, que contribuye a mejorar la calidad de vida de cada lujanense”, destacó el Intendente Leonardo Boto.

La celebración, que conmemoró el 36° Aniversario del Día del Fomentista Lujanense, reunió a 44 Sociedades de Fomento inscriptas en el registro municipal de asociaciones. 

El agasajo contó con la entrega de Reconocimientos a cada Comisión Directiva, seguido de una cena y finalizando con un show musical.    

La ciudad de Luján elige festejar el Día del Fomentista cada 15 de agosto desde el año 1990, con el objetivo de conmemorar el trabajo y la solidaridad de los dirigentes barriales y las sociedades de fomento.

Publicado el miércoles 26 de agosto de 2026

Lujan en linea se reserva el derecho de anular los comentarios que incluyan contenido ofensivo, inapropiado o sin la verdadera identidad del usuario. Este sitio no es reponsable de los contenidos vertidos en el espacio de comentarios. Este espacio está ideado para comentar sobre el tema de cada nota. Comentarios sobre otras temáticas podrán ser eliminados.