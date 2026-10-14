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El Municipio de Luján avanza con la instalación de cámaras de seguridad en la ribera

Monitoreo

Ya van 17 de 60.



Publicado el miércoles 14 de octubre de 2026

El Municipio de Luján informó que, con el objetivo de fortalecer la seguridad y mejorar el monitoreo de la zona, avanza con la instalación de cámaras de vigilancia en el nuevo Paseo Ribereño que bordea el río Luján.

Hasta el momento, se instalaron 17 de las 60 cámaras previstas para el sector. Los dispositivos permitirán monitorear todo el sendero del río, de norte a sur, contribuyendo a reforzar la prevención y brindar mayor protección a quienes visitan y transitan por el lugar.

Este sistema de vigilancia se complementa con los tótems de seguridad que también se están instalando en la zona, como parte de las acciones destinadas a fortalecer la seguridad en el paseo y sus alrededores.

Publicado el miércoles 14 de octubre de 2026

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