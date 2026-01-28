Continúa el Plan Integral de Bacheo en hormigón
Obras
Seguridad vial.
En el marco del Plan Integral de Bacheo en hormigón, el Municipio de Luján informó que realiza nuevas intervenciones en diferentes puntos del distrito. El proyecto tiene por objetivo mejorar la seguridad vial en la comunidad, y extender la vida útil del pavimento.
Los trabajos incluyen el aserrado del perímetro de la superficie a intervenir, la remoción del pavimento dañado, el saneamiento de la base, y el posterior hormigonado con mezcla H-30 fibrada, que permite una habilitación rápida del tránsito. Además, se realiza el aserrado y la toma de juntas con asfalto plástico en caliente, para finalmente llevar a cabo tareas de limpieza y habilitación definitiva.
Las tareas se desarrollan en:
San Martín y Rawson
San Lorenzo y Santa Sofía
Avellaneda y Juan B. Justo
La Plata y Capitán Luján
La Plata y Adelina de Maria
Entre Ríos y La Plata
Joaquín V. González 521
Mariano Moreno y Lavalle
Mitre 1434
Mitre 1780
9 de Julio 1200
Colón 974
En los últimos meses se intervinieron 424 m2, con el fin de optimizar la seguridad y la calidad de vida de la comunidad.
Publicado el miércoles 28 de enero de 2026