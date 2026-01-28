Continúa el Plan Integral de Bacheo en hormigón

Publicado el miércoles 28 de enero de 2026

En el marco del Plan Integral de Bacheo en hormigón, el Municipio de Luján informó que realiza nuevas intervenciones en diferentes puntos del distrito. El proyecto tiene por objetivo mejorar la seguridad vial en la comunidad, y extender la vida útil del pavimento.

Los trabajos incluyen el aserrado del perímetro de la superficie a intervenir, la remoción del pavimento dañado, el saneamiento de la base, y el posterior hormigonado con mezcla H-30 fibrada, que permite una habilitación rápida del tránsito. Además, se realiza el aserrado y la toma de juntas con asfalto plástico en caliente, para finalmente llevar a cabo tareas de limpieza y habilitación definitiva.

Las tareas se desarrollan en:

San Martín y Rawson

San Lorenzo y Santa Sofía

Avellaneda y Juan B. Justo

La Plata y Capitán Luján

La Plata y Adelina de Maria

Entre Ríos y La Plata

Joaquín V. González 521

Mariano Moreno y Lavalle

Mitre 1434

Mitre 1780

9 de Julio 1200

Colón 974

En los últimos meses se intervinieron 424 m2, con el fin de optimizar la seguridad y la calidad de vida de la comunidad.

