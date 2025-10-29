Construyen una nueva Plaza en el barrio Las Acacias
Obras
Para que puedan disfrutar los más chicos.
Con el objetivo de incorporar nuevos espacios de esparcimiento y encuentro, el Municipio de Luján informó que ejecuta tareas en la nueva Plaza del barrio Las Acacias, ubicada en Calle Kennedy entre Santa Ana y San Sebastián.
El nuevo espacio para que puedan disfrutar los más chicos, contempla el siguiente combo de juegos infantiles: un mangrullo doble torre, un pórtico cuádruple con pórtico integrador y un sube y baja doble; y la estación de gimnasio: un banco abdominal mixto, un espaldar y una estación de elongación.
Además, se instalaron juegos de mesas y bancos de hormigón armado con cestos de basura. En los próximos días se incorporarán dos arcos de fútbol, una mesa de ping pong y una red de fútbol tenis.
La construcción de esta plaza está enmarcada en un plan municipal cuyo objetivo es aumentar la cantidad de espacios públicos en distintos barrios y localidades, para mejorar la calidad de vida de Luján. Al día de hoy se han transformado más de 20 lugares.
Publicado el martes 28 de octubre de 2025