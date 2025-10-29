Martes 28 de octubre de 2025
Construyen una nueva Plaza en el barrio Las Acacias

Obras

Para que puedan disfrutar los más chicos.



Publicado el martes 28 de octubre de 2025

Con el objetivo de incorporar nuevos espacios de esparcimiento y encuentro, el Municipio de Luján informó que ejecuta tareas en la nueva Plaza del barrio Las Acacias, ubicada en Calle Kennedy entre Santa Ana y San Sebastián.

El nuevo espacio para que puedan disfrutar los más chicos, contempla el siguiente combo de juegos infantiles: un mangrullo doble torre, un pórtico cuádruple con pórtico integrador y un sube y baja doble; y la estación de gimnasio: un banco abdominal mixto, un espaldar y una estación de elongación.

Además, se instalaron juegos de mesas y bancos de hormigón armado con cestos de basura. En los próximos días se incorporarán dos arcos de fútbol, una mesa de ping pong y una red de fútbol tenis.

La construcción de esta plaza está enmarcada en un plan municipal cuyo objetivo es aumentar la cantidad de espacios públicos en distintos barrios y localidades, para mejorar la calidad de vida de Luján. Al día de hoy se han transformado más de 20 lugares.

