El Municipio completó el retiro del cableado aéreo en el Puente Mitre y la Plaza de los Tres Templos

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La Municipalidad informó que, con el objetivo de mejorar la seguridad, reducir la contaminación visual y fortalecer el patrimonio arquitectónico de la ciudad, se completaron los trabajos de retiro del cableado aéreo en el Puente Mitre y el entorno a la Plaza de los Tres Templos, iniciativas logradas mediante obras de soterramiento. La intervención permitió eliminar el denominado “techo de cables” en este sector del casco histórico y avanzar en la consolidación de una infraestructura de servicios moderna y subterránea.

Los trabajos se realizaron de manera coordinada entre el Municipio de Luján, la Cooperativa Eléctrica y de Servicios Públicos de Luján (CESPLL) y distintas empresas prestadoras, entre ellas Claro/Coopenet, Telecom, Personal, ex-Telefónica, TV Luján. Las tareas incluyeron el retiro de tendidos obsoletos y en desuso, así como la migración de las redes aéreas hacia cañeros subterráneos, que permiten alojar el cableado y mejorar la organización de la infraestructura urbana. También se procedió al retiro de columnas de retención del antiguo cableado aéreo y de los servicios de cables de telecomunicaciones.

Intervenciones en el Puente Mitre

En el entorno del Puente Mitre, se ejecutaron cañeros subterráneos para el tendido inferior de fibra óptica (que permitieron la migración del cableado aéreo), y cañeros para la alimentación de las nuevas columnas de alumbrado público que fueron reposicionadas sobre un margen del puente, contribuyendo a mejorar las condiciones de iluminación y seguridad del espacio público.

Puesta en valor del casco histórico

El retiro del cableado tuvo un impacto que se extiende a todo el entorno histórico, incluida la renovada Plaza de los Tres Templos, que quedó libre de tendidos eléctricos aéreos en todo el contorno de la plaza, y visualmente integrada al paisaje urbano.

De esta manera, el Municipio continúa avanzando en la recuperación y modernización de los espacios públicos, mediante intervenciones que mejoran la seguridad, ordenan la infraestructura de servicios y preservan el patrimonio arquitectónico, consolidando el casco histórico como un espacio de referencia turística y recreativa.

Publicado el jueves 22 de octubre de 2026