El Municipio compactó más de 500 caños de escapes antirreglamentarios

El Municipio de Luján informó que, en el marco de la campaña “Avanzá Sin Ruido”, este viernes compactó con maquinaria pesada 508 caños de escapes no reglamentarios que causan ruidos molestos, pertenecientes a motocicletas que fueron retenidas en Operativos de Control Vehicular y cuyo uso está prohibido por la normativa en materia de tránsito.

La iniciativa se desarrolló en Colectora Norte de la Avenida Nuestra Señora de Luján entre Cervantes y Dr. Real, y las motocicletas fueron retenidas por la Dirección de Tránsito.

Cabe remarcar que estas acciones son parte de la propuesta “Avanzá Sin Ruido” y el Plan “Luján Alerta 24”. La Ley Provincial N° 13.927, en su artículo 48, establece que tanto los ciclomotores como las motocicletas deben llevar «equipamiento silenciador de escape y ruidos de acuerdo al motor y a la cilindrada del rodado”.

Por otra parte, la Ley Nacional N° 24.449, en su artículo 33, establece sanciones por producir o generar ruidos molestos en autos, ya que los caños de escape libres y/ o sin silenciadores son objetos generadores de ruidos que producen malestar en la comunidad y no cumplen con la normativa vigente.

De la jornada participaron el Secretario de Protección Ciudadana, Daniel Domínguez, el Subsecretario de Tránsito y Transporte, Pablo Ravenna, el Subsecretario de Seguridad, Gabriel Jurina, el Director de Tránsito, Sebastián Rivas y el Director de Transporte, Ricardo Pontaquarto.

Publicado el martes 27 de enero de 2026