El Municipio avanza con trabajos de puesta en valor en el Museo de Bellas Artes

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El Municipio de Luján informó que lleva adelante trabajos de restauración y puesta en valor del Museo Municipal de Bellas Artes “Fernán Félix de Amador”, con el objetivo de cuidar el patrimonio y mejorar las condiciones de su infraestructura.

El proyecto contempla la mejora integral de distintos sectores del edificio, incluyendo el Salón Principal, los accesos, la batería de sanitarios y las oficinas ubicadas en planta alta.

Los trabajos comenzaron en el Salón Principal, con el retiro de la estructura de iluminación suspendida y de los vidrios existentes en el cielorraso. Asimismo, se realizaron tareas de limpieza, reparación y reposición de placas acústicas del cielorraso suspendido, junto con la pintura integral del mismo y de las paredes, previa preparación de las superficies. También se intervinieron los accesos y las aberturas, mejorando las condiciones generales del espacio.

Uno de los componentes principales de la obra es la renovación integral de la instalación eléctrica del Salón Principal, que incluye la colocación de un nuevo tablero seccional, la ejecución de nuevos circuitos y canalizaciones, la renovación de tomacorrientes y la adecuación de la alimentación eléctrica para los equipos de climatización. Además, se incorporaron nuevos artefactos de iluminación LED en el interior del salón, el hall y los pasillos de acceso, optimizando las condiciones lumínicas y funcionales del edificio.

En la batería de sanitarios, se ejecutaron nuevos cielorrasos y mesadas, se colocaron nuevos artefactos sanitarios y griferías, y se renovaron y adecuaron las instalaciones sanitarias y eléctricas. También se realizaron nuevos revestimientos en pisos y paredes. En paralelo se reemplazaron los dos tanques de agua del edificio, mejorando las condiciones de funcionamiento y abastecimiento del sistema sanitario.

Actualmente, los trabajos continúan en la planta alta, donde se está llevando adelante la ejecución de nuevos cielorrasos de placas de roca de yeso, la renovación de luminarias y la pintura general de los ambientes, con el objetivo de mejorar las condiciones edilicias, funcionales y de uso de los espacios intervenidos.

De esta manera, el Municipio continúa trabajando en el mantenimiento y la puesta en valor de los espacios públicos, mediante intervenciones que contribuyen a preservar el patrimonio urbano y fortalecer la actividad cultural local.

Publicado el jueves 15 de octubre de 2026