El Municipio avanza con refacciones en la Escuela Primaria Nº23 de Olivera
Educacion
Detalles de las tareas.
El Municipio de Luján informó que, con el objetivo de brindarles a las niñas, niños y jóvenes espacios de aprendizaje seguros y funcionales, ejecutó trabajos de reacondicionamiento en la Escuela Primaria N° 23 “Esteban Echeverría” ubicada en Olivera.
En ese sentido, se llevó adelante el proyecto de refacción integral de la cocina, en donde se contemplaron tareas como la adecuación del espacio existente, incluyendo demoliciones y retiros, trabajos de albañilería y preparación de superficies, colocación de revestimientos y pintura general.
Además, se realizó la provisión y colocación de nuevos pisos y mesadas, junto con la fabricación e instalación de mobiliario fijo.
La intervención incluyó también la ejecución y adecuación de las instalaciones sanitarias, eléctricas y de gas, para garantizar mejores condiciones para el funcionamiento cotidiano.
De esta manera, el Municipio de Luján continúa mejorando la funcionalidad de las escuelas de las escuelas del distrito, además de reforzar su seguridad y condiciones de uso.
Publicado el martes 13 de octubre de 2026