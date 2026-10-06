El Municipio abrió la inscripción para integrar la 2da cohorte del Cuerpo de Prevención Comunitaria

Publicado el martes 6 de octubre de 2026

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El Municipio de Luján informó que convoca nuevamente a la comunidad a postularse para integrar el Cuerpo de Prevención Comunitaria (CPC), un dispositivo local de seguridad preventiva con orientación comunitaria, territorial y de proximidad, destinado a fortalecer la prevención, la convivencia y el cuidado del espacio público en los barrios y espacios de la ciudad.

El CPC actuará bajo los principios de prevención, convivencia y cuidado del espacio público.

La inscripción ya se encuentra abierta en el portal web de empleo del municipio: https://empleo.lujan.gob.ar

La convocatoria está dirigida a personas que cumplan con los siguientes requisitos:

-No encontrarse alcanzado/a por las prohibiciones e impedimentos de la Ley N°14.656 y Ordenanza N°8835.

-Residir en un radio de 30 km del partido de Luján.

-DNI (copia) y Constancia de CUIL.

-Copia de título secundario completo o constancia de título en trámite (Original).

-Partida de nacimiento (copia certificada).

-Tener hasta 44 años al momento de la inscripción.

-Antecedentes penales: se requerirán los certificados originales (con validez no mayor a 1 mes): 1) Certificado de Reincidencia Nacional. 2) Antecedentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (solicitar nota en la Dirección de RRHH).

Requisitos adicionales:

-Licencia de Conducir (copia, en caso de poseer).

-Usuarios/as de armas: Credencial de Legítimo Usuario (CLU). Tenencia emitida por la ANMaC, vigente o vencida (original y copia).

-Ex miembros de Fuerzas en servicio: deberán contar con la baja al 15/12/2026. (Certificado o resolución de baja indicando fechas, jerarquía y motivo del cese).

-Evaluación atlética obligatoria: contemplará parámetros de resistencia aeróbica, fuerza de tren superior, medio e inferior, agilidad y coordinación – Exámenes clínicos y psicotécnicos.

El incumplimiento de cualquiera de los requisitos excluyentes impedirá la admisión a la convocatoria.

Quienes superen el proceso de selección podrán acceder al Curso de Oficiales del Cuerpo de Prevención Comunitaria, el cual constituye la formación inicial obligatoria para el ingreso al CPC.

La efectiva incorporación al Cuerpo de Prevención Comunitaria en carácter de agentes dependerá del orden de mérito resultante y los cupos disponibles.

Publicado el martes 6 de octubre de 2026