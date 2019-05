El lujanense Ayrton Pérez sigue sumando podios

Señalado desde los comienzos entre los candidatos al triunfo, el lujanense Ayrton Pérez se subió al podio en Ciudad Evita el pasado fin de semana.

El compromiso que lo tuvo como protagonista de cada una de las definiciones, correspondió a la fecha 3 de RMC Buenos Aires.

El piloto de Luján ocupa los primeros lugares de la tabla de la clase menor de ese certamen, la Micro Max.

Las primeras sesiones de prueba, sirvieron a Pérez para mejorar las condiciones de su conjunto, el que en los inicios, no dejaba del todo conforme al piloto de Luján.

En la clasificación, consiguió un buen registro, el 4° mejor de su divisional, pero tras el recargo aplicado a otro piloto, le correspondió el 3° cajón de la grilla de partida para las mangas. En las dos baterías del sábado, le correspondió el 3° y 5° puesto respectivamente para cada una de ellas.

En la mañana del domingo, las precipitaciones intermitentes sobre el trazado bonaerense condicionaron el resto de las acciones de la fecha. En el tercer parcial clasificatorio, Ayrton logró completar el total de los giros en el 2° lugar.

Sobre toda esta primera etapa, comentó: “Arrancamos con algunos problemas en el auto. Por suerte los pudimos solucionar de a poco y mejoramos. Clasificamos bastante mal, nos quedamos con el 4° tiempo, pero hubo un recargo a Lohrmann, y quedamos 3°. En las mangas tampoco nos fue muy bien, excepto en la última, la de hoy (domingo), que la corrimos con piso mojado y que quedamos 2°”.

Para la competencia final, las condiciones del tiempo desfavorables continuaron y con ellas, la situación de pista complicada. A pesar de esa circunstancia, Ayrton fue decidido a buscar un lugar en el podio.

La largada no fue como lo proyectaba, y sin embargo, supo rápidamente colarse a espaldas del líder. Desde allí copió su andar, intentando achicar las diferencias que los separaron desde el inicio. Pero la carrera expiró sin que pudiera darle lucha por el primer lugar. Luego de este meritorio trabajo, festejó desde el 2° escalón del podio, una buena cosecha de puntos para el campeonato.

“En la Final, la largada no fue muy buena. Me costó agarrar a Lohrmann. Cuando le desconté, me molestó un rezagado al que le sacaron “Bandera Azul”, y no se corría. No pude alcanzar al puntero. A pesar de que no fue el mejor fin de semana, sumamos muchos puntos, que son importantes para el campeonato, así que nos vamos felices”, aseguró Ayrton luego de completar una buena Final.

Y finalizó: “Quiero agradecer a mi mamá, a mi papá, a mi hermana, a mis abuelos, a mis primos, a mis tías, en especial a mi abuela de España, ya que hoy es el “Día de las Madres” allá, a toda la familia que siempre me acompaña, a mi preparador físico y especialmente a Axion, a Chip Truck, a Diagno Truck, y a todos los que siempre me apoyan”.

Tras esta destacada actuación, Pérez se establece en el 3° lugar de la tabla de la Micro Max, con 233,5 puntos. El próximo llamado por este certamen será el fin de semana del 25 y 26 de mayo, en el kartódromo de Zárate.

Publicado el jueves 9 de mayo de 2019