El lujanense Ayrton Pérez se coronó Campeón Argentino de Karting

El piloto de Luján Ayrton Pérez se alzó con el máximo galardón el pasado fin de semana, al consagrarse Campeón Argentino de Karting, en la clase Mini, al cumplir de manera destacada con el Evento #3 del certamen nacional.

La cita que le permitió completar la gran actuación que venía desarrollando en las instancias anteriores del Campeonato Argentino de Karting tuvo lugar en el kartódromo porteño “Ciudad de Buenos Aires”.

Pérez llegó a Buenos Aires para cumplir con la fecha doble del evento “Coronación” del torneo que reúne a las máximas figuras del karting nacional. El joven bonaerense llegó a estas instancias como único dominador en la tabla de posiciones de la clase Mini, y con el objetivo de sellar sus trabajos anteriores con el título en sus manos.

En la clasificación del día sábado, por el 5° acto del torneo, le correspondió el 2° mejor registro. En la Pre Final, supo sostenerse en rol protagónico para llevarse el primer triunfo de esa jornada. En la competencia final, logró sostener su condición de partida en la llegada, y con ella conseguir el derecho al festejo en la ceremonia de premiación, desde el peldaño más alto.

Con esos resultados, lograba mantenerse al tope de la tabla de posiciones, y acariciaba la corona.

Antes de su festejo por la victoria en esta final, relató: “Clasificamos 2°. En la Pre Final se me complicó un poco con Falivene. Peleamos bastante la posición pero después lo pude agarrar y pasar. En la primera vez que me quise tirar, quedé muy apretado, quedé cuerdeando y me hizo la tijera. En la vuelta siguiente lo pasé pero estaba mucho mejor, lo apreté un poco y pude entrar a la curva. En la final se complicaba para pasarlo. Cambiamos los puestos varias veces. Se me salió la trompa en la anteúltima vuelta y me hizo un poco de diferencia, pero creo que se descuidó un poco porque lo pude agarrar en la última vuelta. El venía cuerdeando, y logré pasarlo”.

Sin embargo, en la mañana del domingo, problemas con el impulsor que le correspondió a Ayrton en el sorteo, ponía en vilo su actuación en la última fecha del certamen. Luego de que se encontró una solución para ese problema, la clasificación lo dejó en el 6° cajón de la grilla para la Pre Final por la 6ª y última fecha. En esta instancia, logró cerrar el total de los giros en el 4° puesto.

Desde esa condición partió en la decisiva, pero en los primeros tramos no logró sostenerse en contacto con los líderes. Con el avance de la carrera, fue descontando las diferencias que lo separaban del terceto de punta, pera arrimarse a la conversación por los escalones del podio. Finalmente, la bandera de cuadros lo encontró en el 4° lugar. Con este resultado, Pérez lograba quedarse con el título nacional, en su año debut en el Campeonato Argentino de Karting.

Completado este acto, explicó con la satisfacción que otorga la obtención de tan importante galardón: “Estuvo difícil llevarse el título. Hoy no teníamos motor. Lo pudimos cambiar, pero el que nos tocó después, tampoco era de los mejores. La final fue impresionante. Largamos desde atrás, y fuimos escalando. En las últimas vueltas pude acercarme porque se venían peleando. Terminamos 4°, ahí nomás del podio, pero pudimos quedarnos con el campeonato”.

Luego el flamante campeón continuó: “Quiero compartir el título y agradecer a mi mamá, a mi papá, a mi hermana, a mis abuelos, a mis primos, a mi tía Denise, a mi abuela, a toda la familia que siempre me acompaña, y especialmente a Chip Truck, a Diagno Truck, y a todos los que me vinieron a apoyar”.

De esta manera, Ayrton Pérez pone broche de oro a su primer año en el Campeonato Argentino de Karting. En la próxima temporada buscará repetir en una clase superior tan espectacular actuación como la que ha mantenido en este año, que termina de la mejor manera.

Publicado el viernes 14 de diciembre de 2018