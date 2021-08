El intendente Boto presentó la lista del frente de todos «Hacer nos une»

En un «emotivo» acto, el Frente de Todos Luján presentó en la tarde de hoy la lista de precandidatos a Concejales y Consejeros Escolares que se presentarán en las elecciones PASO del próximo 12 de septiembre.

La lista que representa a la gestión del Intendente Leonardo Boto, lleva como primera precandidata a Concejal a la licenciada Eva Rey, actual Secretaria de Desarrollo Humano de la comuna y al Concejal César Siror, en segundo lugar. Como primera precandidata a Consejera Escolar, la lista de unidad del peronismo de Luján lleva a la actual Concejal Griselda Krauth.

En primer lugar, el Intendente Municipal Leonardo Boto dio la bienvenida y presentó a cada uno de los precandidatos, destacando: “Nos presentamos ante la comunidad en unidad y con hechos concretos en materia de gestión. Hicimos mucho en estos 18 meses. Estamos sembrando las bases para una transformación de fondo en Luján. Las cuadras de asfalto, la contenerización de los barrios, las obras del Río, el saneamiento del basural y la creación del Centro Ambiental. Muchas iniciativas que pudimos llevar a cabo en este tiempo. Y hay muchas más para llevar adelante. Nosotros soñamos seguir adelante transformando Luján. Y por eso necesitamos que muchos de nuestros candidatos lleguen al Concejo Deliberante y así puedan defender las políticas públicas que van a transformar Luján. Si no hubiésemos tenido esta mayoría en el Concejo, los proyectos no se hubiesen podido hacer. Estas iniciativas no hubiesen avanzado porque tenemos una oposición que vota en contra por las dudas, por estar en contra.”

“Les pido a los vecinos que acompañen esta lista. Que nos acompañemos, porque las propuestas y proyectos que llevamos adelante nos unen. Hacer nos une. Nos une el asfalto, las obras del Hospital. Nos une seguir haciendo. Nos une un gobierno que recuperó el estado municipal. Nos une un gobierno que viene desendeudando al estado municipal y eso se da porque existe una confianza de los vecinos, de las empresas, de los actores sociales en este gobierno que hace. Sigamos proponiendo este camino de unidad, de progreso, de crecimiento, de pujanza. De construcción de paz social. Paz asentada en poder mirarnos a los ojos y poder reconocernos como hermanos de esta patria chica que es Luján. Vamos con esta lista, vamos a sostener lo que conseguimos y vamos por mucho más hacia adelante.”, aseveró el Intendente Boto.

Luego, se pronunció el segundo precandidato a Concejal, César Siror, quien subrayó que “Hoy después de mucho tiempo, el peronismo y el campo popular tienen lista única. En 2019 se llegó al Gobierno Municipal para transformar la realidad, junto a nuestro compañero Leonardo Boto. Y rápidamente se desató una pandemia que se tuvo que afrontar en el peor escenario coyuntural y estructural que haya tenido Luján, por responsabilidad de un Gobierno que estuvo ocho años y nos dejó un estado municipal destruido. Y ahí estuvo la responsabilidad del Intendente, de los compañeros y compañeras funcionarios, de los compañeros municipales dando respuesta a Luján”.

“Tenemos un acuerdo programático y es nuestra responsabilidad. Establecer las prioridades en un marco de la pospandemia. Hoy la responsabilidad es acompañar desde el Concejo Deliberante las políticas del gobierno nacional, provincial y municipal. Esa es la esperanza que tiene nuestra comunidad.”, completó Siror.

Por último, cerró la Primera Precandidata a Concejal, Eva Rey quien aseveró que “Esta lista muestra la madurez que ha alcanzado el Peronismo y las distintas fuerzas que componen el Frente de Todos, para poder lograr los consensos necesarios para que tengamos esta lista tan amplia y tan representativa de los diferentes espacios.”

En otro pasaje de su discurso, la Secretaria de Desarrollo Humano destacó: “Vinimos a proponer el sueño de transformar Luján y lo estamos haciendo. Con mucho esfuerzo. Teníamos un estado municipal muy lejos de la gente y de la realidad. Y Leo nos trajo la propuesta de hacer lo que parecía imposible.”

“El desafío es seguir construyendo una mayoría en el Concejo Deliberante para seguir acompañando los proyectos que tiene el Intendente, en los proyectos que ya implementamos y en los que están por venir. Construir una mayoría en el Concejo para que no haya demoras. Las urgencias que tienen los vecinos y las vecinas no deben tener las demoras que a veces se plantea la política. Y no cualquier política, la política chiquita. La política que busca la ventaja. La política que piensa en su conveniencia.”, planteó Rey.

“El tiempo en el que estamos pensando es en todos los olvidos que sufrieron nuestros vecinos y vecinas durante 8 años en nuestra ciudad y todo lo que tenemos que hacer, que estamos haciendo y que vamos a seguir haciendo. Nos queda el gran desafío de seguir construyendo la ciudad que queremos. De seguir construyendo el estado municipal que queremos. El desafío es seguir haciendo, porque nos une seguir haciendo.”, cerró Rey ante el aplauso de la concurrencia.

