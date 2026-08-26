El Intendente recibió a representantes de la Fundación Estrellas Amarillas

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Autoridades del Municipio de Luján mantuvieron una reunión de trabajo con representantes de la Fundación Estrellas Amarillas, con el objetivo de fortalecer las normativas vinculadas al tránsito, el transporte y la seguridad vial.

Los integrantes de la Fundación fueron recibidos por el Intendente Leonardo Boto, quien estuvo acompañado por el presidente del Concejo Deliberante, Federico Vanin, y la concejal y presidenta de la Comisión de Movilidad Urbana del HCD, Adriana Aranda.

Durante el encuentro, se analizó la situación de siniestros viales a nivel nacional y su incremento registrado en los últimos años, el impacto local y la necesidad de sostener y profundizar políticas públicas orientadas a la prevención, concientización y el cuidado de la vida en la vía pública.

Asimismo, se destacó la importancia de contar con información precisa para la toma de decisiones, poniendo en valor el trabajo local, que se articula con las áreas de Tránsito, Transporte y Salud del Municipio, y con Bomberos Voluntarios para identificar problemáticas y diseñar estrategias específicas de prevención y seguridad vial.

En la reunión también se compartió una agenda de trabajo vinculada a la seguridad vial y la necesidad de continuar fortaleciendo las acciones conjuntas entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil. Además, se analizó el impacto del programa Licencia Joven, impulsado por el Municipio, que busca incorporar instancias de formación y concientización vial para jóvenes que tramitan por primera vez su licencia de conducir, promoviendo conductas responsables y una mayor prevención de los siniestros viales.

Desde el Municipio, el Honorable Concejo Deliberante y la Fundación Estrellas Amarillas coincidieron en la importancia de seguir impulsando políticas de prevención y concientización que contribuyan a reducir los siniestros viales y construir un Luján más seguro.

Publicado el miércoles 26 de agosto de 2026