El Intendente participó del 50° aniversario de la Escuela de Arte

La Municipalidad de Luján informó que junto a la comunidad de la reconocida institución educativa, el Intendente Leonardo Boto participó el sábado pasado de los festejos por el 50° aniversario de la Escuela de Arte “José Pipo Ferrari”.

“Son cinco décadas en las que se fue forjando la Escuela desde su apertura hasta hoy, atravesando y acompañando la historia de Luján, con sus luces y sus sombras, pero siempre con la voluntad de seguir avanzando y siendo un ámbito donde se recree algo humano, que es la función del arte. Ojalá vengan muchos años más y nuevas generaciones puedan seguir construyendo su propia historia. Y sepan que cuentan con el Municipio para acercar propuestas que llenen de arte la ciudad, caminemos juntos y hagamos cosas que tengan impacto para los lujanenses”, expresó el Intendente.

Con el acompañamiento de la Banda “Rerum Novarum”, las actividades comenzaron con el recibimiento de las banderas de ceremonia y la entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino.

Más tarde se descubrieron placas conmemorativas de parte del Municipio de Luján y la comunidad educativa de la Escuela de Arte.

“Durante estas cinco décadas la escuela ha sido un faro de creatividad, formando muchos artistas que han dejado su huella. Desde sus humildes comienzos, la escuela ha crecido y evolucionado, siempre manteniendo como núcleo la pasión por el arte, el compromiso con la educación pública y de calidad”, subrayó por su parte la Directora de la institución, Claudia Simone.

También hizo uso de la palabra Héctor Ricardo Aguirre, ex alumno de la primera promoción de egresados de la Escuela de Arte, además de ex profesor y ex regente.

Concluido el acto protocolar, los festejos continuaron en el patio central del edificio con diversas actividades artísticas a cargo de las y los alumnos de la institución.

También acompañaron el acto el Inspector Jefe Distrital, Federico Ferretti, la Presidenta del Consejo Escolar, Carla Lencioni, y el Secretario de Culturas y Turismo, Nicolás Capelli.

Publicado el lunes 1 de julio de 2024