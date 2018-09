El Intendente ofreció un 10 por ciento de aumento a los trabajadores municipales

En la mañana del lunes, el Intendente Oscar Luciani se reunió con los tres sindicatos que nuclean a todo el personal municipal. En el encuentro dio un ofrecimiento de cara al segundo semestre del año, ya que la paritaria municipal se había desdoblado afín de que la negociación continúe y se ajuste a la inflación del año.

La oferta del Ejecutivo fue:

A) Mantener el bono extraordinario no remunerativo y bonificable ya acordado de 3.000 pesos para los meses de septiembre y octubre.

B) Adicionar un 4 por ciento remunerativo para los meses de noviembre y diciembre, en base al sueldo básico de enero 2018.

C) Adicionar un 6 por ciento no remunerativo para los meses de noviembre y diciembre, en base del suelo básico enero 2018.

D)Adicionar un 6 por ciento remunerativo para el mes de enero 2019, en base al sueldo de diciembre 2018. (Se deja de percibir el 6 por ciento no remunerativo otorgado para noviembre y diciembre”.

La próxima reunión tendrá lugar el viernes 21 de septiembre a las 9.00 horas. En las horas siguientes se llevarán a cabo asambleas en cada dependencia municipal para que sea consultado la propuesta a las bases.

Publicado el lunes 17 de septiembre de 2018