El Intendente fue parte de los festejos por el centenario de la hazaña del Plus Ultra en España

La Municipalidad informó que, en el marco de las actividades conmemorativas por el centenario del histórico vuelo del hidroavión Plus Ultra, el Intendente de Luján, Leonardo Boto, fue invitado a participar en la ciudad española de Palos de la Frontera, provincia de Huelva (Andalucía), de los actos oficiales que recordaron la primera travesía aérea transatlántica entre España y Argentina, realizada en 1926.

Con la presencia del Rey de España, el Ejército del Aire y del Espacio, autoridades de la Fuerza Aérea Argentina, la alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros del Rocío Romero Artero, y autoridades regionales, los festejos incluyeron actos institucionales, ofrendas florales, exhibiciones aéreas, conciertos conmemorativos y diversas propuestas culturales que pusieron en valor la trascendencia histórica del vuelo del Plus Ultra, que partió desde Palos y llegó a territorio argentino, consolidando un hito en la historia de la aviación mundial.

“Queremos agradecer profundamente al pueblo y a las autoridades de Palos de la Frontera por la invitación y la calidez con la que nos recibieron. Este hermanamiento no sólo honra una historia compartida, sino que abre un camino de cooperación y trabajo conjunto entre nuestras comunidades”, expresó el Intendente.

Como parte central de la visita, se concretó el acto oficial de hermanamiento entre Luján y Palos de la Frontera, formalizando un vínculo histórico y cultural entre ambas ciudades, unidas por esta hazaña aeronáutica. El acto se llevó a cabo en el Ayuntamiento local, donde ambas autoridades reafirmaron la voluntad de fortalecer la cooperación cultural, educativa y patrimonial, promoviendo iniciativas conjuntas que mantengan viva la memoria del acontecimiento que marcó la unión entre ambos continentes.

El vínculo entre las dos ciudades se fundamenta en que Palos fue el punto de partida de la expedición, mientras que Luján conserva el hidroavión original en el Museo del Transporte del Complejo Museográfico Provincial “Enrique Udaondo”. En este sentido, la conmemoración del centenario representa una oportunidad estratégica para profundizar la cooperación institucional en áreas como cultura, educación, turismo y sostenibilidad, impulsando proyectos conjuntos, intercambios y actividades vinculadas al patrimonio aeronáutico común.

Para Luján, este acuerdo y la integración a una agenda que une a ambas ciudades representan un paso significativo en la consolidación de lazos internacionales, además de la puesta en valor de su patrimonio histórico. Esto inicia un camino de intercambio y cooperación basado en la historia compartida de ambas naciones.

Publicado el lunes 2 de marzo de 2026