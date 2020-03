El Intendente dio el discurso de apertura a las sesiones ordinarias

En presencia de los concejales y funcionarios del Departamento Ejecutivo, el Intendente Leonardo Boto dio inicio al período ordinario 2020. Con un discurso no demasiado extenso, hizo hincapié en la historia de Luján con una suerte de revisionismo, así también habló del estado de situación de la comuna destacó el trabajo realizado en estos primeros 80 días de gobierno. En el documento expositivo, no faltaron las críticas al gobierno del ex Intendente Oscar Luciani, donde el Jefe Comunal habló de problemas heredados, de crisis económica, de grandes problemas en la salud y severas cuestiones a saldar en la obra pública.

Puntos claves del discurso:

Situación económica:

En este sentido, vale recordar que el 10 de diciembre de 2019 recibimos un municipio con sueldos abonados hasta jefes de departamentos y médicos, teniendo que cumplir con la cobertura obligatoria dentro de los 10 días hábiles siguientes, con la reposición de un descubierto de 50 millones de pesos. Esa gestión se logró exitosamente el día 20 de Diciembre con recursos propios, sin solicitar asistencia extraordinaria a Nación o Provincia. Esto permitió la solicitud de un nuevo descubierto para el pago del Aguinaldo de Diciembre, por un monto aproximado de 30 millones de pesos.

Nos encontramos con una Municipalidad que arrastraba un déficit de más de siete millones de pesos mensuales entre el dinero que ingresa a la Tesorería Municipal y el gasto que se genera en lo relativo a la gestión diaria de gobierno.

Tenemos una deuda con proveedores de 469 millones de pesos, que se traduce en una dificultad constante para acceder a insumos básicos, donde Luján ha ganado la fama de no pagar sus deudas.

El presupuesto municipal se divide en dos fuentes de ingresos: recursos tributarios, compuestos básicamente por la coparticipación provincial; y recursos no tributarios, que son los ingresos que genera el municipio en concepto, principalmente de tasas y derechos. En ambos casos, Luján viene haciendo las cosas de mal en peor. Como principio general, de cada 100 pesos que ingresan al municipio, 70 son de afuera: vivimos de prestado. Las razones son múltiples y un problema de esta naturaleza no puede tener un solo factor para ser comprendido.

La coparticipación, viene sufriendo una baja constante año a año, debido a la ausencia de estadísticas en el sistema de salud y la baja recaudación del municipio. El índice de coparticipación fue 0,93 en el 2016; 0,90 en el 2017; 0.82 en el 2018; 0,78 en el 2019; y 0,76 para el ejercicio actual. En conclusión, en 5 años Luján tuvo una baja de 17 puntos en el CUD, que significa una pérdida superior a los 200 millones de pesos anuales.

Por otra parte, la mala calidad de los servicios, sumado a la ausencia total de planes y programas de recaudación, hicieron que el municipio, como decía antes, viva de prestado. El vecino, no ha encontrado la certeza de que su dinero vuelva en mantenimiento, obras y servicios. Para superar esto tenemos que recuperar el círculo virtuoso donde el contribuyente vea al municipio en la calle trabajando por una ciudad mejor.

-Obras, producción y educación:

En relación a las delegaciones municipales, no hace falta redundar sobre lo que todos los vecinos saben y observan. La gran mayoría de la maquinaria se encontró en pésimo estado, agravado por maquinaria con pocos años de antigüedad que tampoco se encontraba funcionando. Hoy podemos decir que los vehículos y máquinas de las localidades están funcionando en forma plena, habiéndose acondicionado y reparado con recursos propios y por la gran labor de los trabajadores municipales. Hoy se corta el pasto regularmente, se mantienen limpios y despejados los efluentes, y también se está iniciando el plan de bacheo, que se va a profundizar durante este mes. Tenemos una deuda histórica con las localidades y vamos a ir cumpliendo paso a paso.

Durante enero, realizamos la presentación del Consejo Municipal de Fomentistas, generando un ámbito de diálogo y trabajo en conjunto entre el Ejecutivo y las sociedades de fomento.

A pocos días de iniciar las clases, debemos reiterar que existen serios problemas edilicios con respecto al gas, electricidad, sanitarios y estructuras en las escuelas. Fue muy poco el mantenimiento, y tal como lo describió nuestro gobernador Axel Kicillof, hay tierra arrasada. Luján se encuentra en una crisis edilicia la cual iremos solucionando y nos estamos ocupando de la misma a partir del compromiso del gobierno provincial por el cual nos sumamos al programa “Escuelas a la obra” una iniciativa que busca fortalecer la inversión en infraestructura escolar con el objetivo de brindarles a las niñas, niños y jóvenes un espacio de aprendizaje seguro, habitable y funcional. Se realizará una inversión de 22 millones de pesos en obras urgentes para 14 escuelas de nuestra ciudad. Estas obras comenzarán en el transcurso de las próximas dos semanas.

Encontramos un muy mal funcionamiento respecto al servicio alimentario escolar, recibimos la demanda por quienes están al frente y hacen el mayor esfuerzo a diario que son sus directivos, docentes y auxiliares. Ante este contexto nos comprometimos a mejorar el servicio incorporando un equipo técnico con el objetivo de cuidar y garantizar el bienestar de los niños, niñas y adolescentes, es por ello que vamos a trabajar de manera articulada para tales fines. Necesitamos políticas que cuiden y a los chicos y chicas en nuestras escuelas.

Estas acciones que vengo enumerando, se sucedieron en tan solo 80 días de haber iniciado el gobierno y a las cuales les debemos sumar otras tareas importantes en distintas áreas que no quiero dejar de mencionar:

Estamos terminando el censo de la actividad textil, una de las ramas industriales que asumimos el compromiso de trabajar y fortalecer para la recuperación económica y productiva que necesita Luján. A partir de la creación de la Subsecretaría de la Industria Textil, llevamos el compromiso de recuperar y ampliar la potencia textil de Luján, una de las ramas de nuestra industria con mayor tradición y posibilidades de crecimiento de cara a un futuro próximo.

Presentamos la Oficina de Comercio Exterior para aprovechar al máximo la capacidad de exportaciones de todas nuestras industrias, promover el crecimiento de nuestras empresas y favorecer la generación de empleo de calidad. Luján tiene una gran capacidad exportable y muchas empresas que con apoyo y acompañamiento pueden sumarse y encontrar una mayor sustentabilidad y crecimiento.

Pusimos en marcha el registro de vendedores ambulantes a los fines de regularizar, controlar y dar soporte a dicha actividad. A su vez, estamos trabajando en un plan de ferias de cercanía y mercados de alimentos.

-Cultura, seguridad y narcotráfico

Recuperamos Música en la plaza con 9 noches inolvidables, más de 200 artistas y 18 ballets de Luján. En total 45 mil personas pasaron durante todas las noches absolutamente en paz, en comunidad y disfrutando en familia. Este encuentro nos demuestra lo que somos y lo que podemos hacer cuando trabajamos codo a codo, honestamente y con transparencia entre el sector público y el sector privado.

Iniciamos una serie de actividades culturales y de interés turístico tales como recorridas patrimoniales guiadas, cine en la terraza, carnavales en Luján, Luján se viste de Tango, Bicicine y Muestra fotográfica Lazos en Carlos Keen.

Realizamos la apertura de actividades del Salón de Exposiciones del Museo de Bellas Artes con una muestra permanente compuesta por valiosas obras de arte, que son patrimonio de toda la comunidad y por lo cual creemos todos los ciudadanos y ciudadanas merecen acceso.

Presentamos el Sistema de Estacionamiento Medido que empezará a funcionar en los próximos días, un trabajo que llevó años, después de varias frustraciones de poner en marcha distintos sistemas. Este es un ejemplo claro de lo que se puede lograr con constancia y articulación.

En materia de seguridad, desde la Secretaría de Protección Ciudadana, se iniciaron una serie de acciones centrales en la lucha contra el delito. El enfoque que hemos pensado en relación a este tema, tiene que ver con el de recuperar el rol del Municipio, para una ciudadanía segura y activa en el ejercicio y defensa de los derechos. No somos partidarios de las teorías más duras y regresivas, pero si vamos a ser inflexibles en la lucha contra el delito y el narcomenudeo.

Nos encontramos con fuerzas de seguridad totalmente desintegradas del municipio. Reconstruir la operatividad con una vocación civil y democrática es nuestra prioridad.

En el marco de la lucha contra la droga, quiero anunciar que estamos próximos a la inauguración de una Delegación de Narcotráfico en Luján y ya se habilitó un canal de denuncias anónimas para posibilitar que los vecinos y vecinas realicen denuncias en forma segura. A la fecha se realizaron 29 denuncias en la Fiscalía de Luján y la Delegación de Narcotráfico hizo dos allanamientos en los barrios San Jorge y Cortínez, logrando detener a tres vendedores. Este es un compromiso que deseo reiterar y reafirmar. Se la vamos a hacer difícil a los que vendan droga a nuestros hijos.

Asimismo, se gestionó con el Ministerio de Seguridad de la Provincia la incorporación de tres móviles policiales y nueve motocicletas, que tras pequeñas reparaciones en el Taller Municipal saldrán en breve a recorrer las calles de nuestra comunidad.

Publicado el domingo 1 de marzo de 2020