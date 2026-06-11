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El intendente Boto y el ministro Rodríguez acompañaron a productores lujanenses

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Publicado el jueves 11 de junio de 2026

El intendente Leonardo Boto y el ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, visitaron el establecimiento Juana Verde Quesos, ubicado en la localidad de Carlos Keen, donde recorrieron las instalaciones productivas y dialogaron con la familia Calandrelli, responsable del emprendimiento.

Durante la visita, las autoridades abordaron los desafíos y oportunidades del sector lácteo, poniendo en valor la generación de empleo, el agregado de valor en origen y el papel fundamental que cumplen las pequeñas y medianas empresas en el fortalecimiento de las economías regionales.

«Estamos muy contentos de acompañar a Juana Verde en la obtención de un financiamiento del Ministerio de Desarrollo Agrario a través del Fondo Agrario Provincial, mediante la línea PyMEs con Futuro, para que sigan generando infraestructura y así poder ampliar la oferta del corredor productivo-turístico de Carlos Keen», destacó Emiliana Irrazábal, subsecretaria de Industria y Desarrollo Sostenible del Municipio.

El financiamiento obtenido asciende a 22 millones de pesos y permitirá incrementar la capacidad de producción de quesos, además de desarrollar un espacio destinado a la degustación y venta de los productos, en sintonía con el crecimiento del corredor turístico de la localidad.

«Acompañamos a los productores lujanenses que tienen sueños y agregan valor al entramado productivo. Estamos cerca de ellos, atendiendo sus consultas y escuchando sus proyectos. Estamos en una empresa familiar, y es muy reconfortante ver que sus sueños se hacen realidad y que el Gobierno municipal, junto a la Provincia, les da una mano en ese camino», subrayó el intendente Leonardo Boto.

Posteriormente, las autoridades participaron del acto por el 15° aniversario de la Asociación Lujanense de Productores Apícolas (ALPA), entidad de referencia para la actividad apícola regional que promueve la organización de los productores, la capacitación permanente y el desarrollo del sector.

En ese marco, el ministro Javier Rodríguez destacó la trayectoria de la institución y el valor del trabajo asociativo. «Quiero felicitar a todos los integrantes de ALPA por estos 15 años. Lo primero que quiero destacar es aquella gran decisión de empezar a trabajar de manera conjunta y ver en lo asociativo el verdadero potencial que tiene esta institución», expresó.

Publicado el jueves 11 de junio de 2026

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