El Intendente anunció obras y avances para Luján

El Intendente de la ciudad, Leonardo Boto, dialogó con Luján en línea y Radio UNLu y se refirió a varios temas que hacen a la actualidad local. En primer lugar, se refirió a la denuncia sobre presuntas compras irregulares por parte de la gestión, por su parte aseguró que ya se han expresado en ese sentido y adelantó que toda documentación fue remitida a los organismos de control, a la justicia y al Concejo Deliberante. Por lo que, dijo que hay que dejar actuar a los organismos de control y que se den los dictámenes. «Esta aspiración a deslegitimar, a vivir denunciando a todo el mundo, la verdad que me parece que no es una metodología correcta», en relación a la oposición. El Jefe Comunal, explicó que Luján enfrenta enormes desafíos que son prioritarios y aseguró que estas cosas no ayudan a generar un clima de acuerdo político. «La política nos tiene que elevar a todos», expresó.

-Río Luján

Comentó que ya están licitadas las obras desde Pilar hasta ruta Nº6 en el Partido de Luján, explicó que estuvieron los tres Intendentes con el Secretario de Recursos Hídricos Guillermo Jelinski, viendo las obras del río, viendo los tiempos y las obras complementarias. Comentó, que estas obras conllevan a otras como ser la red cloacas y planta de tratamiento de residuos cloacales. Por lo que, expresó: «Luján con un 28 por ciento de cobertura de cloacas, con menos del 50 por ciento de cobertura de agua corriente cuando es un partido de 100 mil habitantes». Comentó también que están avanzando muy fuerte en los proyectos de expansión de agua en la ciudad, como en la localidad de Pueblo Nuevo.

-Red de cloacas:

Boto, dijo que también viene muy avanzado el plan de red cloacal para las localidades de Pueblo Nuevo y Jáuregui. Pero aclaró que para expandir red de cloacas debe resolverse previamente el estado de las plantas depuradoras. «Hemos recibido una propuesta de la DIPAC, que es la Dirección de Provincia que se encarga de esto», aseguró.

«Cuando llegamos el 10 de diciembre no había ni un solo proyecto terminado, para ir a buscar financiación. Y lo que vamos a tener de acá a 4 meses es el Master Plan listo con todos los proyectos técnicos para poder llegar a la red de aguas y cloacas a toda la ciudad de Luján», detalló.

-Basural municipal:

«El basural son 12 hectáreas que están colmatadas, tiene montañas de 20-25 metros de basura y están rodeadas de viejas cavas donde se saco mucha tosca que se ocupó por el agua, que son 24 hectáreas más. Ósea hay un área intervenida y muy afectada por el basural», resaltó. En ese sentido, informó que no se podía avanzar en la reconversión del basural porque no había tierra, y agregó que gestionaron la donación de la mitad de esas 24 hectáreas. Indicó que esto debe pasar por el Concejo Deliberante donde será tratado.

«Si las cosas van bien, en 60 días va a estar el plan, el proyecto completo que viene llevando el Ministerio de Medio Ambiente de Nación con nosotros y luego de eso la licitación de las obras por parte de Medio Ambiente de Nación y yo cruzo los dedos, sabemos que es Argentina, pero hablando con los técnicos del Ministerio dios mediante que vaya todo bien. En marzo-abril ya podríamos ver como empiezan los trabajos de transformación del basural», afirmó entusiasmado. Aseguró que lo que se va a construir es una planta donde van a llegar los camiones, una gran cava donde se llevará el proceso de reciclado en condiciones de bio-seguridad.

-Seguridad:

Señaló que se fueron instalando módulos policiales en distintos puntos de la ciudad, para prevenir el delito. Puntualizó en el barrio San Cayetano, y comentó que tenían un foco caliente en lo que es barrio Fonavi. Adelantó, que van a instalar al menos dos móviles más de acá a marzo para ir teniendo presencia en los grandes centros barriales. Sobre seguridad, comentó también que está avanzado lo que hace a la Policía Científica, y agregó que estará ubicada en las inmediaciones de la Plaza Belgrano.

«Desarrollando política de seguridad desde hace mucho tiempo, con la transformación del COM, venimos trabajando con repartidor de seguro. Un programa que se diseño acá y que incluso fue ejemplo para otros partidos. Lo está observando muy de cerca provincia, para ver si no, lo generaliza», relató el Intendente. En cuanto al Centro de Monitoreo, comentó que está previsto el traslado, que se estará anunciando en los próximos días junto a otras políticas de seguridad.

-Covid-19 y apertura gastronómica

«Lo que tenemos es una situación compleja, esta pandemia que se viene estirando en el tiempo y la verdad que hay sectores que la vienen sufriendo mucho no. Creo que es entendible, el esfuerzo que hicimos todos es fundamental pero tenemos que generar también algún tipo de atención a estos sectores. Mientras estamos concentrados a todo lo relativo a la salud y al aumento de los casos y demás», abarcó el Intendente. En cuanto a lo gastronómico, comentó que en el casco histórico de la ciudad hay 92 bares, confiterías, restaurantes, entre otros, y agregó que hasta el momento un tercio presento sus protocolos adaptados a cada lugar. «Lo que vamos a ir haciendo es ir ensayando, esto es prueba y error, es ir aprendiendo todos. Por ahí permitir en alguna confitería alguna mesa afuera, es seguir con la vajilla descartable, no queremos atención de los mozos por el momento», consideró. En el caso de la localidad de Carlos Keen, se comenzaría con los que tienen grandes patios. Todo sería de manera escalonada, con horario restringido. «Esto es un ensayo, esto no es apertura», aseveró.

Fuente: Radio UNLu y Luján en línea.

Publicado el miércoles 23 de septiembre de 2020