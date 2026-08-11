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Durante la última sesión del Honorable Concejo Deliberante de Luján, se realizó un minuto de silencio en memoria de Natalia Daniela Armoa, joven de 27 años y madre de tres hijos, víctima de un femicidio ocurrido el viernes pasado en el barrio Lanusse de nuestra ciudad.

El presidente del Concejo, Federico Vanin, expresó el pesar de la institución por el hecho y manifestó el acompañamiento a sus familiares y seres queridos. En ese marco, el cuerpo legislativo se sumó al pedido de justicia y reafirmó el compromiso de continuar trabajando en el fortalecimiento de políticas públicas para erradicar las violencias por razones de género.

“Desde el Concejo Deliberante nos unimos al pedido de justicia y acompañamos en el dolor a los familiares de la víctima. Este hecho de extrema violencia nos interpela como sociedad y nos obliga a redoblar los esfuerzos para construir vínculos basados en el respeto, la igualdad y la convivencia pacífica”, expresó Vanin.

Asimismo, señaló que “el femicidio constituye la expresión más extrema de la violencia por motivos de género y representa una grave vulneración de los derechos humanos”.

Por último, el presidente del Cuerpo reafirmó el compromiso institucional de seguir promoviendo acciones que contribuyan a construir una comunidad libre de violencias: “Nos comprometemos desde este ámbito a seguir trabajando para hacer de Luján una ciudad libre de violencias, para que ninguna mujer vea vulnerados sus derechos y para que hechos de estas características no vuelvan a repetirse”.

El HCD se expresó ante el femicidio de Natalia Daniela Armoa

Durante la última sesión del Honorable Concejo Deliberante de Luján, se realizó un minuto de silencio en memoria de Natalia Daniela Armoa, joven de 27 años y madre de tres hijos, víctima de un femicidio ocurrido el viernes pasado en el barrio Lanusse de nuestra ciudad.

El presidente del Concejo, Federico Vanin, expresó el pesar de la institución por el hecho y manifestó el acompañamiento a sus familiares y seres queridos. En ese marco, el cuerpo legislativo se sumó al pedido de justicia y reafirmó el compromiso de continuar trabajando en el fortalecimiento de políticas públicas para erradicar las violencias por razones de género.

“Desde el Concejo Deliberante nos unimos al pedido de justicia y acompañamos en el dolor a los familiares de la víctima. Este hecho de extrema violencia nos interpela como sociedad y nos obliga a redoblar los esfuerzos para construir vínculos basados en el respeto, la igualdad y la convivencia pacífica”, expresó Vanin.

Asimismo, señaló que “el femicidio constituye la expresión más extrema de la violencia por motivos de género y representa una grave vulneración de los derechos humanos”.

Por último, el presidente del Cuerpo reafirmó el compromiso institucional de seguir promoviendo acciones que contribuyan a construir una comunidad libre de violencias: “Nos comprometemos desde este ámbito a seguir trabajando para hacer de Luján una ciudad libre de violencias, para que ninguna mujer vea vulnerados sus derechos y para que hechos de estas características no vuelvan a repetirse”.

Publicado el martes 11 de agosto de 2026