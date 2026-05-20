El HCD reiteró su preocupación por la crítica situación del PAMI

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En el marco de la Sesión Ordinaria del último lunes, el Honorable Concejo Deliberante de nuestra ciudad aprobó una Resolución mediante la cual volvió a manifestar su preocupación por la crítica situación que atraviesa el PAMI y las consecuencias que esto genera en la atención integral de jubilados y pensionados.

La iniciativa retoma una norma ya votada durante la Sesión Ordinaria N° 5 y pone el foco en las dificultades vinculadas a la cobertura de prestaciones médicas y la provisión de medicamentos para los afiliados del Programa de Asistencia Médica Integral.

En ese sentido, el cuerpo deliberativo solicitó al Gobierno Nacional que informe cuáles son las medidas adoptadas para garantizar el acceso efectivo a la salud de los beneficiarios del organismo.

Durante el tratamiento del expediente estuvieron presentes en el recinto representantes del Sindicato Unido de Trabajadores y Empleados de PAMI (SUTEPA), junto a afiliados y directivos del organismo, quienes expusieron la compleja realidad que atraviesa el sistema y el impacto que la situación tiene sobre miles de adultos mayores.

Según expresaron, la falta de recursos y las dificultades operativas afectan de manera directa la continuidad de tratamientos, la entrega de medicación y distintas prestaciones esenciales para los afiliados.

La reiteración de la Resolución fue aprobada con los votos afirmativos del bloque Fuerza Patria. En tanto, los concejales de los bloques La Libertad Avanza Luján, Compromiso por la Libertad, Unión Vecinal, Fuerza Vecinal, PRO y La Libertad Avanza optaron por la abstención.

Desde el Concejo señalaron que “la situación del PAMI requiere respuestas urgentes para evitar un mayor deterioro en la atención sanitaria de jubilados y pensionados”.

Publicado el miércoles 20 de mayo de 2026