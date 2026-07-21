El HCD reclama a Nación la reconstrucción del puente peatonal de la autopista Luján-Junín

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En la sesión de este lunes, el Honorable Concejo Deliberante de Luján aprobó por unanimidad una resolución mediante la cual solicita a la Dirección Nacional de Vialidad que informe, con carácter de urgente, el estado de situación y el plan de obras previsto para la reconstrucción y rehabilitación del puente peatonal ubicado sobre la Autopista Luján–Junín (Ruta Nacional 7).

La iniciativa fue presentada por el bloque de concejales de Fuerza Patria y surge a partir de la preocupación de los vecinos de los barrios Ameghino, Santa Ana y Villa del Parque, quienes desde hace más de tres meses se encuentran sin este paso seguro para atravesar la autopista.

La problemática también fue planteada por estudiantes de la Escuela Secundaria N° 11 del barrio Ameghino, quienes mantuvieron días atrás un encuentro con el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Federico Vanin, y concejales de distintos bloques en el marco del programa Parlamento Juvenil Bonaerense. Esta iniciativa, coordinada por el Municipio de Luján, permite que alumnos y alumnas participen de experiencias formativas y prácticas institucionales dentro del ámbito legislativo, promoviendo el compromiso ciudadano y la participación democrática.

En ese marco, los estudiantes expresaron su preocupación por la falta de una conexión peatonal segura y por los riesgos que enfrentan diariamente los vecinos que necesitan cruzar la autopista para asistir a la escuela, trabajar o realizar distintas actividades cotidianas.

El puente quedó totalmente inhabilitado tras el grave siniestro vial ocurrido durante la madrugada del 28 de marzo de este año, cuando un camión que circulaba en dirección a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires perdió el control e impactó contra la estructura, provocando daños de gran magnitud que obligaron a su cierre.

Desde entonces, miles de vecinos y vecinas se ven afectados por la falta de una conexión segura entre ambos sectores de la ciudad. Estudiantes, trabajadores, adultos mayores y familias que utilizaban diariamente el puente deben afrontar mayores dificultades para sus desplazamientos cotidianos.

En la resolución aprobada, el Concejo Deliberante advierte que la ausencia de esta infraestructura obliga a muchas personas a cruzar por sectores de circulación vehicular de alta velocidad, exponiéndose a situaciones de riesgo que podrían derivar en consecuencias graves y evitables.

Por este motivo, el HCD solicitó al Gobierno Nacional que informe las acciones previstas y los plazos estimados para la reconstrucción y rehabilitación del puente, al tiempo que expresó su preocupación por la falta de avances concretos desde que ocurrió el accidente.

Asimismo, se destacó que esta resolución refuerza las diversas presentaciones y gestiones que el Municipio viene realizando ante organismos del Estado Nacional con el objetivo de obtener una pronta respuesta y avanzar en la reconstrucción de esta infraestructura fundamental para la comunidad.

La resolución recibió el acompañamiento de la totalidad de los bloques políticos con representación en el cuerpo legislativo local, expresando una posición institucional unificada en defensa de la seguridad de los vecinos y vecinas de Luján y reclamando una pronta intervención del Estado Nacional para restablecer una infraestructura esencial para la conectividad de la comunidad.

Publicado el martes 21 de julio de 2026