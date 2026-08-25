El HCD declaró de Interés Municipal el libro “El cáncer no es mala palabra. Una historia en primera persona»

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El Honorable Concejo Deliberante de Luján aprobó por unanimidad una resolución que declara de Interés Municipal la publicación del libro “El cáncer no es mala palabra. Una historia en primera persona”, escrito por Débora Martinelli, en reconocimiento a su aporte cultural, social y comunitario.

La iniciativa fue impulsada por la concejala del bloque Fuerza Patria, Eva Rey, y destaca el valor testimonial de la obra, que aborda desde una mirada humana y esperanzadora la experiencia de atravesar una enfermedad oncológica, promoviendo la reflexión, la empatía y la concientización en torno a la salud.

Durante el tratamiento del proyecto, las concejalas Eva Rey y Sandra Rasentte expresaron su acompañamiento a la iniciativa y felicitaron a la autora por transformar una experiencia personal en una herramienta de sensibilización y acompañamiento para otras personas.

“Este libro tiene la enorme virtud de poner en palabras una experiencia muy difícil y convertirla en un mensaje de esperanza para quienes atraviesan situaciones similares. Es una obra que ayuda a derribar prejuicios y a generar más conciencia sobre la importancia del acompañamiento y la contención”, señaló Rey.

Por su parte, Rasentte destacó que “la historia de Débora es un ejemplo de resiliencia y compromiso con los demás. Además de compartir su experiencia a través de la escritura, desarrolla junto a su madre una tarea solidaria confeccionando accesorios mamarios externos para mujeres que atraviesan tratamientos oncológicos. Ese compromiso merece ser reconocido”.

La resolución también pone en valor el agradecimiento expresado por la autora hacia los profesionales del sistema de salud de Luján que la acompañaron durante parte de su tratamiento, así como el papel fundamental que tuvieron la fe, el deporte y el apoyo familiar en su proceso de recuperación.

Tras la aprobación unánime de la iniciativa, la autora recibió una copia de la resolución de manos del presidente del Honorable Concejo Deliberante, Federico Vanin, acompañado por concejalas y concejales de los distintos bloques políticos, quienes felicitaron a Martinelli por la publicación de la obra y por su compromiso solidario con la comunidad.

De esta manera, el Concejo Deliberante reconoció una obra que contribuye a visibilizar experiencias de vida, fortalecer la promoción de la salud y fomentar valores de solidaridad, empatía y compromiso comunitario.

Publicado el martes 25 de agosto de 2026