El HCD aprobó por unanimidad denominar “Dr. René Favaloro” a la Terminal de Ómnibus

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

La Municipalidad informó que el Honorable Concejo Deliberante de Luján aprobó por unanimidad, en la sesión de este lunes, la ordenanza que establece la denominación “Dr. René Favaloro” para la Terminal de Ómnibus de nuestra ciudad, en reconocimiento a la trayectoria, los valores y el legado del prestigioso médico argentino.

La iniciativa surgió a partir de una propuesta ciudadana presentada por el vecino Ernesto Bricchetto, quien estuvo presente en el recinto y expuso los fundamentos de su proyecto ante los concejales, en una instancia que puso en valor la participación ciudadana y el compromiso de la comunidad con la construcción de la memoria colectiva.

La propuesta contó con un amplio respaldo social. En el marco de la consulta pública impulsada por el Municipio de Luján, el 89,4 % de las participaciones analizadas se manifestó a favor de la denominación. Además, se reunieron 341 adhesiones formales de vecinos y vecinas de la ciudad.

Durante el tratamiento, se destacó la figura de René Favaloro, reconocido mundialmente por sus aportes a la medicina y por una vida guiada por la honestidad, la ética, la solidaridad, la educación pública y la vocación de servicio. Valores que trascienden su labor profesional y representan un ejemplo para las nuevas generaciones.

Al tratarse de uno de los principales espacios de ingreso y circulación de la ciudad, la Terminal de Ómnibus se convertirá en un lugar que mantendrá viva la memoria del médico argentino y permitirá que su legado sea conocido por quienes viven, visitan y transitan Luján.

“Quiero agradecer al intendente Leonardo Boto por escuchar esta propuesta y darle lugar a una iniciativa que nació de un vecino, con la convicción de que René Favaloro merece un reconocimiento de esta magnitud en nuestra ciudad. También quiero agradecerles a todos los concejales por acompañarla y aprobar por unanimidad. Es una enorme alegría que una idea que comenzó como una iniciativa ciudadana hoy se convierta en una realidad. Que la Terminal lleve el nombre del Dr. René Favaloro es una manera de mantener vivos sus valores, su compromiso con la sociedad y su ejemplo de honestidad y solidaridad”, expresó Bricchetto.

Con esta decisión, el Honorable Concejo Deliberante reafirma la importancia de promover iniciativas ciudadanas y reconocer a figuras que, por su trayectoria y sus valores, forman parte del patrimonio moral y cultural de nuestro país.

Publicado el lunes 19 de octubre de 2026