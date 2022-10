El Gianti Vóley pudo viajar al Torneo Sub-16 en Mar de Ajó

Vendiendo rifas, recibiendo colaboraciones del estado, comercios y allegados a los chicos y del entrenador, una delegación de 24 personas del Gianti Vóley Team asistió al Torneo Sub-16 que se efectuó en el Complejo Polideportivo Municipal de Mar de Ajó (Partido de La Costa), organizado por la Liga Amigos del Voley (LAmiVol), el fin de semana último.

En Damas, la escuadra lujanense cayó en los cuartos de final ante las locales de Mar de Ajó, por 16-14 en el tie break final, quedando a dos tantos de las semis, mientras que los varones vencieron en los cuartos de final a Club Muñoz por 2-0 (25-20 25-13), pero al tener el tren a la misma hora de salida a Constitución que las semifinales, no se pudieron presentar a jugar, quedando cuartos en el certamen.

El elenco femenino estuvo compuesto por Lourdes Arias (goleadora y la mejor del equipo durante el torneo), Emilia Figueroa, Alma Serra Onnainty, Milagros Landola, Lucía Cavido, Isabella Serra Onnainty, Ignacia Miroglio y Lucila Kippes.

Por su parte, los varones fueron Joaquín Petraglia (capitán), Ramiro Rossi Gálvez (el mejor del torneo en la escuela lujanense), Marcos Vázquez, Ezequiel Ferreyra, Alexis Puebla, Gian Luca Desalvo Peralta, Huenu Tierno y Lautaro Hortman. Victor Manuel Gianti (entrenador), Fernando Manuel Gianti Frich (asistente), Mercedes Onnainty, Jaqueline Lombardo y Federico Cavido las mamás y papá que acompañaron y el fans número uno del equipo, Carlitos Barbieri.

«La delegación quiere agradecer a Romina Grossi, concejal de Luján, que a través de su gestión en Trenes Argentinos, gestionó los pasajes ida y vuelta de Constitución- Pinamar, a Gustavo Santillán (Director Municipal de Deportes) por el aporte en efectivo dado para el viaje, al igual que los hermanos Cuevas con su comercio Baterias Cuevas, a Romina Barcos y Verónica Petraglia, dos de las mamás, que aportaron para el viaje ida y vuelta a Constitución y la vuelta a Lujan, y a los comercios que ayudaron con la rifa vendida: Deja Vu, Lo de la Ñata, Cerveceria 1516, Rossina Luján y Jema Indumentaria», expresaron.

Víctor Gianti convocado por la Metro Vóley

El entrenador, con carnet Provincial II, fue convocado a través de Víctor Bustamante (Defensores de Moreno) y Germán Tubio (UBA), para ser parte del cuerpo técnico del Programa «Haciendo por los Pibes 2022» que organiza la Federación Metropolitana de Voley (FMV). Gianti va a dirigir la Sub 16 B de la Región Naranja, comenzando a entrenar el próximo martes 25 en las instalaciones del Club Glorias Argentinas (Mataderos) junto a Francisco «Pancho» Russo (ex jugador de Bolivar, Boca, Misones, Chubut y Ferro, ex seleccionado juvenil y mayores en los finales de los 90 y comienzos del 2000).

El objetivo es disputar el torneo Inter selecciones de la metrovoley el 19 de Noviembre. La Selección Naranja Sub 16 estará compuesta por jugadores provenientes de las entidades de Atlanta, ADALP, San Lorenzo, Independiente, Comunicaciones, Ferro, Galicia, GEBA, Gimnasia de Villa del Parque, Glorias Argentinas, Manuel Belgrano, UnTref y Vélez.

Un paso adelante para el entrenador de nuestra ciudad, que sigue creciendo en su función y reconocido más fuera de la ciudad de Luján que en la misma.

Publicado el jueves 20 de octubre de 2022