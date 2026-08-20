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El frío polar vuelve y podrían registrarse heladas

descenso de temperaturas

Desde este viernes.



Publicado el jueves 20 de agosto de 2026

 

Una masa de aire polar avanzará sobre la región pampeana desde el viernes y provocará un marcado descenso de las temperaturas durante el fin de semana.

Según las previsiones, el sábado y el domingo se sentirán jornadas muy frías, con registros que podrían ubicarse entre los 7 y 10 grados por debajo de los valores habituales para esta época del año.

En sectores urbanos del Área Metropolitana de Buenos Aires, las temperaturas mínimas podrían descender hasta valores de entre -1 y 3°C, mientras que las máximas no superarían los 12°C. Además, el ingreso de aire frío favorecería la formación de heladas generalizadas y tardías.

La situación también genera preocupación en el sector agropecuario, ya que la combinación de suelos húmedos por las lluvias recientes y aire polar seco podría favorecer heladas agronómicas fuertes, especialmente durante la madrugada y sobre zonas de producción sensibles al frío.

Luego del fin de semana, las temperaturas comenzarían a recuperarse gradualmente, con un inicio de la próxima semana más estable y un ambiente menos frío.

Publicado el jueves 20 de agosto de 2026

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