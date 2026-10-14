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El fenómeno de El Niño anticipa lluvias superiores a lo normal

Continuará al menos hasta febrero

Buenos Aires suelen registrarse precipitaciones superiores a los valores normales.



Publicado el miércoles 14 de octubre de 2026

La meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Carolina Morinigo, explicó que el fenómeno de El Niño continuará al menos hasta febrero con una intensidad fuerte, según el pronóstico de la Organización Meteorológica Mundial.

La especialista señaló que sus efectos varían según la región del país y advirtió que en el Litoral y la provincia de Buenos Aires suelen registrarse precipitaciones superiores a los valores normales durante el trimestre.

Además, las previsiones para el cierre del año apuntan a un diciembre con lluvias por encima de lo habitual, un escenario que podría marcar el comportamiento climático durante los próximos meses.

Publicado el miércoles 14 de octubre de 2026

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